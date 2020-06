Garbsen

Spaziergängern ist es vielleicht schon aufgefallen: An einigen Stellen im Garbsener Stadtpark sieht der Rasen sehr kahl aus. Dagegen wuchern an anderen Orten im Stadtgebiet die Gräser und Blumen so hoch, dass es schon fast ein wenig verwahrlost aussieht. Das habe alles seine Richtigkeit, so Beate Butsch, die Leiterin der Abteilung Stadtgrün im Garbsener Rathaus. Denn auf mehr als 11.000 Quadratmetern entstehen derzeit neue Wiesenflächen – Lebensraum für Insekten.

Dazu fräsen Mitarbeiter der Stadt vorhandene Rasenflächen und säen eine sogenannte Wiesensaatgutmischung aus heimischen Pflanzen ein, darunter Löwenzahn, Brennesseln, Disteln und Gräser. „Wir wollen dem dramatischen Insektensterben entgegenwirken und zur Biodiversität im Gebiet der Stadt Garbsen beitragen“, sagt Bürgermeister Christian Grahl ( CDU).

Anzeige

Flächen werden weniger gemäht

„Bei einigen Flächen wird einfach weniger oft gemäht als das bislang der Fall war, und so entsteht mit der Zeit aus eintönigem Rasen eine artenreiche Wiese“, so die Abteilungsleiterin. Je nach Situation würden die Wiesen nur zwei- bis dreimal im Jahr gemäht. Ganz ohne Mähen würden aber die erwünschten Blütenpflanzen nach und nach verschwinden und sich Gehölze entwickeln.

Weitere HAZ+ Artikel

Blühen soll es auf Flächen im Stadtpark in Garbsen-Mitte, am Kardinal-von-Galen Ring parallel zur Walter-Koch-Straße, an der Universität, am Bolzplatz Baßriede, im Stadtteilpark Auf der Horst, in Osterwald an der Hauptstraße Ecke Am Klosterweg und am Wanderparkplatz Meyenfelder Straße vor. Auf dem Kreisel an der Meyenfelder Straße stehen die Gräser und Blumen schon hoch. Gerade klassisch als Unkräuter angesehene Pflanzen seien wertvoll im Naturhaushalt, sagt Butsch.

Noch sieht die Fläche im Stadtpark nicht so schön aus. Hier soll eine prachtvolle Wiese entstehen. Beate Butsch und Lars Scheumann von der Abteilung Stadtgrün begutachten den Fortschritt. Quelle: Stadt Garbsen

„Unser Ziel ist, das Nahrungsangebot und den Lebensraum für Insekten zu verbessern“, sagt sie. Deshalb bitte man um Verständnis – aber auch um Mithilfe. Einige Anwohner mähten die öffentlichen Flächen vor ihrem Grundstück mit, sagt Butsch. Was bisher als Hilfe und Unterstützung gedacht war, sei heute aus ökologischer Sicht unerwünscht. „Weniger oft und weniger Fläche mähen ist die Devise“, sagt Butsch. „Wir brauchen mehr Wiesen, auf denen sich Insekten wohlfühlen, und jedes bisschen hilft.“

Landwirte bieten Patenschaften an

Auch die Garbsener Landwirte wollen sich für den Artenschutz einsetzen: In der vergangenen Woche hatten sie mitgeteilt, dass Bürger, Vereine und Firmen ab dem kommenden Jahr Patenschaften für Blühstreifen an ihren Feldern übernehmen können. Die Initiative geht auf einen Antrag der CDU/FDP-Fraktion aus dem vergangenen Jahr zurück.

Wenn es um den Artenschutz geht, ist der Druck auf Niedersachsens Landesregierung groß. Mit dem „Niedersächsischen Weg“ hat sie zwar gemeinsam mit dem Bauernverband Landvolk, der Landwirtschaftskammer und den Naturschutzverbänden Nabu und BUND eine Vereinbarung für mehr Artenschutz unterzeichnet. Darin enthalten ist auch ein Aktionsprogramm für mehr Insektenvielfalt.

Ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt ließ sich damit aber nicht abwenden: Derzeit sammelt ein Bündnis aus 115 Umweltverbänden, Vereinen, Parteien und anderen Organisationen Unterschriften dafür. In den kommenden sechs Monaten sollen 610.000 Unterschriften gesammelt werden.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn