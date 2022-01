Garbsen

Der Artenschwund in der Landschaft ist dramatisch: Die Stadt Garbsen ist sich dieser Problematik bewusst, teilt Sprecherin Christina Lange mit. Deshalb hat die Verwaltung im vergangenen Jahr die Aktion Blühstreifenpatenschaft ins Leben gerufen. 53 Patinnen und Paten nahmen daran teil, sodass eine Fläche von 10.500 Quadratmeter bepflanzt werden konnte. Dieses Projekt geht nun in eine neue Runde.

„Besonders schön ist es, dass auch Menschen ohne eigenen Garten mithilfe dieser Aktion in ihrem Stadtteil für mehr blühende Flächen sorgen können. Darüber hinaus bietet sich eine Blühstreifenpatenschaft ebenfalls als Geschenk zu verschiedenen Anlässen an, ganz ohne Lieferschwierigkeiten“, so der Umweltsachbearbeiter der Stadt Garbsen, Eric Bindhak.

„Die zunehmende Versiegelung von Flächen bereitet den Insekten große Probleme", sagt Landwirt Thomas Balke. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

„Die zunehmende Versiegelung von Flächen bereitet den Insekten große Probleme, Nahrung und einen geeigneten Lebensraum zu finden. Wir Landwirte wollen da einen Ausgleich schaffen“, sagt Landwirt Thomas Balke aus Horst. Gemeinsam mit seinen Kollegen bietet der er auf Ackerflächen die Möglichkeit, Blühstreifen zu opulenter Pracht zu verhelfen. Vorgesehen ist die Aussaat einer von Imkern empfohlenen Mischung aus verschiedenen Pflanzen durch die Landwirte, unter anderem Sonnenblume und Alexandrinerklee.

Patenschaft kostet 50 Euro für 100 Quadratmeter

Die Paten zahlen für Bewirtschaftung und Samen 50 Euro pro 100 Quadratmeter und Saison. „Wir können uns gut vorstellen, dass Firmen und Gewerbetreibende sich beteiligen wollen und beispielsweise an Stellen, an denen viele Menschen vorbeikommen, Patenschaften für Blühstreifen übernehmen möchten“, sagt Balke. Die Flächen werden entsprechend beschildert und sind in ihrer Größe nur nach unten beschränkt. Die kleinstmögliche Patenschaftsfläche hat eine Größe von 100 Quadratmetern.

„Die Landwirte verdeutlichen den Bürgerinnen und Bürgern mit dieser Aktion, dass Naturschutz wichtig ist, denn ohne Insekten werden die Blüten von Pflanzen nicht bestäubt. Wozu diese Entwicklung führt, können wir bereits in Ländern wie den USA sehen: Dort werden Bienen per Lastwagen quer durchs Land gefahren, um eine Bestäubungsdienstleistung anzubieten“, sagt Bürgermeister Claudio Provenzano.

So können Sie mitmachen

Blühstreifenpatinnen und -paten gehen vorbildlich mit gutem Beispiel voran, lobt er. Wer sich anschauen möchte, wie prachtvoll die Flächen sich entwickeln, bevor er eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich im Rathaus melden. Auch bei weiteren Fragen zum Projekt ist Umweltsachbearbeiter Eric Bindhak unter Telefon (05131) 707386 erreichbar.

Von Gerko Naumann