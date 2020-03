Garbsen-Mitte

Ein silberfarbener Planet spiegelt sich in einer Pfütze. Der Asphalt, der ihn umgibt, glitzert, blaues und rotes Licht funkelt. „Außerirdisch“ hat Hobbyfotografin Astrid Wecks ihr Bild von der Kreiselkunst genannt, die Künstler Peter Kärst für das Tor zum Stadtteil Auf der Horst entworfen hat. Das Foto ist eines von 38 Arbeiten, die die Altgarbsenerin und ihr Mann Ralph für die Ausstellung „ Garbsen entdecken“ auf Leinwand gedruckt haben. Die hängen noch bis zum 23. April im Garbsener Rathaus – sind aber derzeit wegen der Schließung aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht öffentlich zugänglich.

Am Anfang stand ein Schlüsselerlebnis: „Bei einer Fototour fiel uns auf, wie viele überraschende Blickwinkel und interessante Perspektiven es in einer Stadt zu entdecken gibt“, sagt Ralph Wecks. „Und uns fiel auf, wie wenig wir unsere Heimatstadt kennen.“ Das Ehepaar, das seit rund 30 Jahren in Garbsen lebt, machte sich mit Kamera und Stativ auf die Suche nach ungewöhnlichen Motive in allen Stadtteilen: meist gemeinsam und mal nachts, mal tagsüber, aber immer mit dem Auge für den besonderen Moment.

„Außerirdisch“ hat Astrid Wecks ihr Bild von der Kreiselkunst am Tor zu Horst genannt. Quelle: Jutta Grätz

Suche nach der reizvollen Perspektive

Meist war viel Geduld gefragt. So wie an der Kreiselkunst. „Wir haben die Skulptur mehrmals besucht und dann auf regnerisches Wetter gewartet“, erinnert sich Astrid Wecks. „Und lange die richtige Pfütze für die reizvollste Perspektive gesucht.“ Ihr Mann hätte ihr den Regenschirm gehalten, sie das Stativ. Als sie das Foto dann am Computer gesehen habe, sei sie selbst überrascht gewesen. „Die Feuchtigkeit hat die Farben und Lichteffekte noch verstärkt“, sagt die 57-Jährige.

Eine der größten Herausforderungen seien die Aufnahmen für das Foto namens „Pause“ gewesen, also für das der Autobahnraststätte Garbsen. „Das ist eigentlich so ein banaler Platz, den aber viele Auswärtige mit Garbsen verbinden“, sagt Ralph Wecks. Beleuchtete Gebäude gehören zu seinen Lieblingsmotiven. „Es war ein Sonntag im Sommer, nach 22 Uhr, also zur Blauen Stunde“, erinnert er sich. „Und fast keine Lkw waren zu sehen, das war Fotografenglück.“

Fotos zeigen Kleines ganz groß

Seine Frau dagegen ist fasziniert von Spiegelungen: ob im Rathaus, in Fensterscheiben oder eben in Pfützen findet sie ihre Motive. Beiden sind auch ganz außergewöhnliche, weil seltene Aufnahmen geglückt. „Denn die Leinesteine in der Garbsener Schweiz sind nur bei ganz niedrigem Wasserstand des Flusses sichtbar“, betont Ralph Wecks. Und den kleinen Feuerwehrmann auf der Feuerwache in Horst haben sie ganz groß in Szene gesetzt.

Ob am Stelinger Waldstation, am Mittellandkanal oder am Campus: „Auf unserer Suche haben wir oft gesagt ’An diesem Platz gehe ich doch fast Tag vorbei – aber habe ich das ja noch nie gesehen’“, sagt er.

Von Jutta Grätz