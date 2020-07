Berenbostel

Es ist nur wenige Prozentpunkte stark, das Gefälle auf dem Bürgersteig an der Leibnizstraße, doch für Horst Wilkens sind diese wenigen zu viel. Mühsam muss der 62-Jährige seinen Rollator gegen den Widerstand anschieben. „Das Gefälle auf vielen Gehwegen in Garbsen ist zu steil, allein das Gehen mit dem Rollator kostet hier richtig Kraft“, sagt der Berenbosteler. „Ist der Rollator noch schwer mit Einkäufen beladen, wird es kniffelig“, berichtet er. „Dann muss ich gucken, dass mir die Gehhilfe nicht wegrollt und mich mitzieht.“

Der 62-Jährige leidet unter einer Muskelerkrankung und ist daher auf einen Gehstock, alternativ einen Rollator angewiesen. Gesunde Menschen würden das Problem oft gar nicht wahrnehmen, sagt er. Doch für Menschen, die wie er in der Mobilität eingeschränkt seien, sei es oft schwer, auf vielen Gehwegen nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Nicht nur Ältere weichen auf die Straße aus

Wie Wilkens geht es offenbar auch anderen: Der Berenbosteler hat beobachtet, dass viele Ältere mit ihren Rollatoren mittlerweile auf der Leibnizstraße gehen. Und auch junge Eltern mit Kinderwagen, Jungen und Mädchen mit Laufrädern oder Kinderrädern mit kippligen Stützrädern gerieten in Schieflage und würden auf die Straße ausweichen. „Das ist hier riskant, diese Straße ist sehr schmal“, sagt Wilkens.

Das starke Gefälle der Gehwege an der Ecke Melanchtonstaße/Leibniztraße macht Menschen mit Rollatoren zu schaffen. Quelle: Jutta Grätz

Für Barrierefreiheit sensibilisieren

Bürgersteige mit starkem Gefälle – gleich ein Dutzend Stellen in Garbsen kann der 62-Jährige benennen. Es ginge ihm aber nicht darum, etwas zu kritisieren, was die Stadtverwaltung bisher versäumt habe. „Ich will für das Thema Barrierefreiheit sensibilisieren“, sagt Wilkens. „Und darauf aufmerksam machen, dass dies bei künftigen Planungen und Sanierungen von Gehwegen gleich mit berücksichtigt wird.“

Ein Gefälle auf Gehwegen ist üblich und gewünscht: Es dient dazu, das Oberflächenwasser abzuleiten, etwa bei starken Regenfällen, damit sich dort keine großen Pfützen bilden. „Doch das ließe sich doch auch anders erreichen“, sagt der studierte Diplom-Ingenieur. „Mit einem niedrigeren Gefälle und anderen Steinen, einer größeren Fugenbreite oder auch einer Entwässerungsrinne.“

CDU / FDP formuliert Antrag dazu

Gerade jetzt sei der Zeitpunkt für solche Umbauten günstig, meint Wilkens mit Blick auf die Baustelle an der Leibnizstraße und den Nachbarstraßen. Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens verlegen dort aktuell neue Leitungen. „Vielleicht lassen sich solche Arbeiten künftig miteinander koordinieren“, schlägt er vor.

Dieser Vorschlag überzeugt auch die CDU/FDP-Fraktion im Rat: Sie hat dies in einem Antrag mit dem Titel Barrierefreies Garbsen formuliert. Der wird nach der Sommerpause in den Ortsräten, im Sozialausschuss und im Integrationsbeirat diskutiert.

Gehhilfe in Schieflage: „Ist der Rollator noch schwer mit Einkäufen beladen, wird es kniffelig“, sagt Horst Wilkens. Quelle: Jutta Grätz

