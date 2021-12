Auf der Horst: Garbsen erhält zweites Impfzentrum

Garbsen

Garbsen bekommt ein weiteres Impfzentrum: Der feste Standort im Baesmann-Park wird durch ein Zentrum in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz ergänzt.

Geimpft wird im Stadtteil Auf der Horst immer donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr. Es werden sowohl Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfungen durchgeführt. Das kostenlose Angebot richtet sich an Garbsenerinnen und Garbsener und andere Interessierte und kann ohne Termin genutzt werden.

Impfangebot nun an fünf Tagen in der Woche

Das neue stationäre Impfzentrum ist eine Ergänzung zu dem bisherigen im Baesmann-Park. Im dortigen Sozialzentrum, Immenweg 5, kann man sich weiterhin von Montag bis Mittwoch, ebenfalls in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, impfen lassen. Mit dem neuen Zentrum im Stadtteil besteht in Garbsen nun an fünf Tagen in der Woche die Möglichkeit, eine Schutzimpfung zu erhalten. Für wie lange genau die beiden stationären Impfzentren in Garbsen bleiben, ist indes noch unklar. Offiziell heißt es „bis auf Weiteres“. Unter der Hand ist von einer Zeitspanne von mindestens bis zum Jahreswechsel die Rede.

Zusätzlich findet einmalig am kommenden Mittwoch, 8. Dezember, von 10 bis 16 Uhr ein zusätzlicher Impftermin in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz statt, teilte die Stadt mit. „Bitte berücksichtigen Sie, dass es beim Impfen aufgrund der hohen Nachfrage zu längeren Wartezeiten kommen kann“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin. Zuletzt bildeten sich noch lange Schlangen im Baesmann-Park. Mitzubringen sind außerdem der Personalausweis und, falls vorhanden, ein Impfpass.

Freiwilligen-Agentur macht Platz

Die Angebote der Freiwilligen-Agentur in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz finden wegen des neuen Impfangebots ab Dezember bis auf Weiteres nicht mehr statt. Dazu zählen das Repair-Cafe, die Doppelkopf-Runde, die Spielzeit und der Maschenzauber.

Von Simon Polreich