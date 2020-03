Auf der Horst: Garbsener hängen Lebensmittelspenden an Gabenzaun

Auf der Horst

„Noch nie war es so wichtig, dass wie einander helfen“, steht auf einem Schild, das an einem Bauzaun auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz hängt. Unbekannte Helfer sind dem Vorbild anderer deutscher Städte gefolgt und haben einen sogenannten Gabenzaun errichtet. Wer Bedürftigen und Obdachlosen in der Stadt helfen will, kann dort Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Ähnliches in Tüten verpackt anbringen.

„In einer Zeit, in der wie angehalten sind, soziale Kontakte zu meiden, leiden vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft“, schreiben die Initiatoren. „Erst recht, wenn die Tafeln schließen.“ Auch die Tafel in Garbsen ist nach einer Entscheidung der Hannöverschen Tafel seit mehr als einer Woche geschlossen. Man wolle die Ansteckungsgefahr für die Beschäftigten und die Gäste vermeiden, heißt es zur Begründung.

Geteilte Meinungen über den Gabenzaun

Der Gabenzaun auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz soll nun Abhilfe schaffen. Auf Facebook gehen die Meinungen auseinander. „Coole Sache“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere weist darauf hin, dass die Spenden nicht unbedingt bei den Bedürftigen ankommen. „Wenn ihr Nachbarn habt, denen es schlecht geht, unterstützt sie besser privat“, rät sie.

Auch die Obdachlosenhilfe Hannover sieht die Gabenzäune kritisch. „In der momentanen Zeit der Krise sind wir der festen Überzeugung, dass es absolut kontraproduktiv ist, Lebensmittel, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs ohne Aufsicht und geregelte Verteilung zur Verfügung zu stellen“, heißt es von der Organisation. Die Zäune unterlägen keiner Kontrolle, außerdem sei nicht gewährleistet, dass die Kühlketten für die Lebensmittel eingehalten würden.

„Die Tüten sind auch nicht gleichmäßig bestückt“, so die Obdachlosenhilfe. „Wir müssen Sorge dafür tragen, dass es nicht zu Problemen in der Verteilung kommt.“

