Aus Patronenhülsen und Treibgut: So bewegt das Garbsener Krippenhaus seine Besucher

„Nennen Sie einfach ein Material“, sagt Bärbel Smarsli. „Wir haben garantiert eine Weihnachtskrippe, die daraus gefertigt ist.“ Wer glaubt, dass die Leiterin des Krippenhauses Garbsen am Slevogtweg in Berenbostel mit solchen Aufforderungen etwas übertreibt, irrt. Und zwar gewaltig. Auf 784 Krippen bringt es ihre Sammlung im Silvanus-Kirchenzentrum inzwischen. Aus aller Welt stammen die Ensembles aus Jesuskind, Josef, Maria und Co. Doch auf die Menge kommt es dabei gar nicht an.

Gold, Steinnuss, Maisblätter, Treibgut oder Wachs – die Fülle der Materialien ist in der Tat schier unglaublich. Ebenso die Kreativität der Krippenbauer aus Indien, Libyen oder Schweden. „Mich muss eine Krippe aber vor allem berühren“, sagt Sammlerin Smarsli, die seit dem 1. Advent 2013 das Krippenhaus für Besucher öffnet. Inzwischen helfen ihr mehrere „Botschafterinnen“ Besucher durch die Museumsräume zu führen. Vor allem in der Adventszeit ist der Andrang groß. Dann nutzen auch kleine Betriebe das Krippenhaus für einen Besuch.

Krippenfiguren aus Patronenhülsen

So mancher wird dabei überrascht – und ebenfalls berührt: Der Chef eines Unternehmens sagte Smarsli kurz nach der Ankunft, er sei nur hier, weil seine Mitarbeiter es wollten, „Ich kann mit Krippen nichts anfangen, meinte er.“ Als er jedoch in den Raum mit Krippen aus Afrika gekommen sei, fiel sein Blick auf die Krippe aus dem vom Bürgerkrieg gepeinigte Liberia. Die Figuren sind aus alten Patronenhülsen gefertigt. „Er war ziemlich ergriffen, brauchte einen Moment, um den Eindruck zu verarbeiten“, so die Museumsleiterin. Sie schenkte ihm damals eine Figur der Sammlung, ein Schaf. „Heute steht es immer noch auf seinem Schreibtisch.“

Krippenfiguren aus dem bürgerkriegsgepeinigten Liberia, gefertigt aus Patronenhülsen. Quelle: Simon Polreich

Krippen, die berühren. Sie sind nicht selten in der Sammlung. Weil Smarsli eben selbst Wert darauf legt. Eine Krippenschitzerei aus Auschwitz hängt an einer Wand. Auf der schlichten Arbeit auf schwarzem Holz sind auch ein Davidstern und der Esel zu sehen. „Ein christlicher Bewohner der Stadt Auschwitz fertigte sie, nachdem seine jüdischen Nachbarn verschleppt wurden“, so Smarsli.

Protest mit blankem Hintern

Berühren können manche Krippen aber auch anders, als erwartet. So etwa das Exemplar aus Katalonien: Vor der Heiligen Familie steht ein Pfeife rauchender Baske. Er streckt Maria und Co. sein nacktes Hinterteil entgegen. Eine weiterer Baske steht pinkelnd in der Ecke des Stalls. „So manche ältere Besucherin blickt da schon verschämt weg“, sagt „Botschafterin“ Christiane Rüsing, die regelmäßig Führungen leitet. Doch die unflätigen Miniatur-Basken haben ihre historische Daseinsberechtigung: „Sie sind in den Krippen Kataloniens seit der Zeit Tradition, als sich die katholische Kirche in Spanien mit dem Franco-Regime verbrüderte“, erklärt sie. Die Kritik daran können sich die aufmüpfigen Basken trotz ihrer Gläubigkeit bis heute nicht verkneifen.

Protest gegen das Franco-Regime: eine Weihnachtskrippe aus Katalonien mit nacktem Hintern und pinkelndem Basken. Quelle: Simon Polreich

Traditionen gibt es viele in der Krippenkunst der Welt. Im Erzgebirge etwa gehört ein Lichtbogen dazu, erzählt Smarsli und führt ihren Besuch in einen dunklen Raum. Per Fernbedienung kommt die „Erleuchtung“: Eine prachtvolle Holzkrippe erstrahlt in den Lichtern eines Miniatur-Bethlehems. Vor den Stadtmauern ziehen Hirten und Könige zu Glockenspielmusik im Kreis. Alles wird überstrahlt von den sieben Leuchten des Lichtbogens. „Die wenigen wissen jedoch, welche Bedeutung er hat“, sagt Smarsli. Er erinnere an die Kerze, die die Bergleute aufstellten, um den Sauerstoffgehalt unter Tage zu überprüfen. „Das Licht bedeutet Leben“, sagt sie.

Was die 58-Jährige und ihre Kolleginnen aber immer wieder neu fasziniert – und antreibt, weiter nach Krippen auf der ganzen Welt Ausschau zu halten: Wie Künstler ihre aktuelle Lebenswelt einfließen lassen, die Weihnachtsgeschichte ins Hier und Jetzt holen. Eins der neueren Modelle aus den USA zeigt Maria mit To-Go-Becher und Josef mit dem Handy neben der Krippe für ein Selfie posieren. Die Drei Könige sind – ebenfalls ganz der Moderne geschuldet – Paketboten, die ihre Geschenke per Segway bringen.

Ebenfalls ganz in der heutigen Realität zu Hause ist eine Krippe aus Bethlehem – das Lieblingsexemplar von „Botschafterin“ Margrit Jansen. Doch der aktuelle Bezug fällt dem Betrachter bei der kleinen, schlichten Holzkrippe erst beim genauen Hinsehen auf. Den Stall und die drei Weisen aus dem Morgenland trennen mehrere Brettchen. „Das soll eine Mauer darstellen“, erklärt sie. Ein Bild hinter dieser Krippe zeigt die Situation noch klarer: Der Künstler aus Bethlehem hat die Grenzmauer am Gazastreifen zwischen Heilige Familie und die drei Könige gestellt. „Sie können gar nicht zum Kind“, so Jansen. Hier prallt die aktuelle Realität auf das Ideal der Weihnachtsgeschichte – und zeigt den Unterschied umso deutlicher.

Mit Grenzmauer: eine Krippe aus Bethlehem. Quelle: Simon Polreich

Das Krippenmuseum in Garbsen – es überrascht seine Besucher, die vielleicht biederen Weihnachtsmarkt-Kitsch oder braves Christentum in dem unscheinbaren Gebäude erwarten – und plötzlich tief berührt werden. „Jeder entdeckt hier etwas“, sagt Smarsli und lächelt hintergründig. Und es scheint, als ob genau dieses Überraschen ihr besonderen Spaß macht. War doch der Start in ihre Sammelleidenschaft ebenfalls eine Überraschung.

1996 war es, in Bolivien. „Ich half, dort eine Schule zu bauen“, erzählt sie. Auf der Suche nach einem Brunnen, nach Wasser, fand sie einen alten Krug – und darin eine Krippe. „Das war der Moment, an dem Krippen für mich mehr wurden als nur etwas, das an Weihnachten eine Rolle spielt.“ Die Krippe sei seitdem für sie mit dem Leben verbunden – wie das lebenspendende Wasser. „Das ist die Botschaft der Menschwerdung von Christus.“

