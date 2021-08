Garbsen-Mitte

Ob im Bäckerhandwerk, im Einzelhandel oder im Elektronikbereich: Auch nach dem Ausbildungsstart zum 1. August sind Auszubildende in Garbsen dringend gesucht. Galten Jugendliche und junge Erwachsene auf Lehrstellensuche im Lockdown lange als Verlierer der Pandemie, gibt es jetztim Gegensatz zum Corona-Jahr 2020 positive Signale auf dem Ausbildungsmarkt.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit steigt in vielen Branchen – etwa beim Bau mit plus 26,2. Prozent – die Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen. Das gilt auch für Garbsen: Mit Stichtag zum 31. Juli 2021 hatten Firmen in Garbsen insgesamt 283 Ausbildungsplätze gemeldet, das sind 70 mehr als im Vorjahr.

Zahl der Bewerber ist gesunken

Oftmals fehlen aber die Bewerber. Das gilt auch für den Arbeitsmarkt Garbsen und hat sich gegen den Trend in der Region Hannover entwickelt. Regionsweit ist die Anzahl der Bewerber konstant auf dem Vorjahresniveau geblieben. Die Zahl der Bewerber in Garbsen ist laut Statistik der Arbeitsagentur leicht zurückgegangen auf aktuell 348. Das sind 15 weniger als im Vorjahr. 129 Jugendliche sind auch noch auf der Suche nach einer Lehrstelle. Das sind 11,6 Prozent mehr als im August 2020.

Noch 135 freie Ausbildungsplätze in Garbsen

Weniger Bewerber, mehr Kapazitäten in den Firmen: Das bedeutet, dass die Anzahl der freien Ausbildungsplätze steigt. Ende Juli meldete die Arbeitsagentur für Garbsen noch 135 freie Lehrstellen, das sind 15 Plätze mehr als 2020. „Allein im Handwerk sind in Garbsen noch 20 Ausbildungsplätze für 2021 sowie sieben weitere für 2022 zu vergeben“, sagt Nina Lemmerz-Sickert, Sprecherin der Handwerkskammer Hannover. Gesucht werden insbesondere Bäcker und Konditoren, etwa bei den Bäckereien Langrehr und Die Brotkunst, sowie Elektroniker im Bereich Energie- und Gebäudetechnik, Metallbauer und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

In der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Hannover sind zurzeit rund 480 freie Lehrstellen verzeichnet, darunter auch zum Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Quelle: Franz Fender (Archiv)

Im gesamten Bezirk der Handwerkskammer seien noch 480 Ausbildungsplätze zu vergeben, so die Sprecherin. „Die Tendenz in Bezug auf das Ausbildungsplatzangebot ist – trotz Corona – im Handwerk durchgängig positiv“, sagt Lemmerz-Sickert. Das sei nicht verwunderlich, da nur wenige Gewerke im Handwerk von Corona-Einschränkungen betroffen waren. Nichts verändert hat die Corona-Krise dagegen am Fachkräftemangel: Dem deutschen Handwerk fehlen aktuell knapp 65.000 Fachkräfte, davon allein 54.000 Gesellinnen und Gesellen, heißt es in einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung.

Stadt begrüßt acht neue Auszubildende Die Stadtverwaltung Garbsen hat zum 1. August acht Auszubildende eingestellt, darunter sechs Frauen. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind für uns eine wichtige Investition in die Zukunft“, sagte Walter Häfele, Erster Stadtrat, bei der Begrüßung im Rathaus. Die Stadt habe die Ausbildungskapazitäten seit 2016 nahezu verdreifacht. Die Corona-Zeit hat offenbar auch die Bewerberzahlen bei der Stadt geprägt. Besonders für die Ausbildung im sogenannten gehobenen Dienst sei die Anzahl der Bewerbungen im Vergleich zu 2020 stark angestiegen, bestätigt Häfele. „Wir haben allein rund 100 Bewerbungen für die zwei Ausbildungsplätze mit dem angestrebten Bachelorabschluss erhalten“, sagt er. Diese zwei sind Paulina Zebrowska und Luca Wunderlich aus Berenbostel. Beide beginnen ein duales Studium mit dem Abschlussziel Bachelor of Arts. „Ich habe vorher schon eine Ausbildung im mittleren Dienst beim Landesamt für Schule und Bildung abgeschlossen und kenne das Rathaus“, berichtet Wunderlich, „die Atmosphäre gefällt mir, da lag eine Bewerbung bei der Stadt nahe.“ Judith Burau hat den Ausbildungsvertrag unterschrieben, weil sie auf abwechslungsreiche Aufgaben, Kontakt zu vielen Menschen, viele Laufbahnmöglichkeiten und berufliche Sicherheit hofft. Die studierte Mediendesignerin lernt Verwaltungswirtin im mittleren Dienst, ebenso wie Mascha Menzel und Chiara Surace. „Diese Aspekte sind wichtig in einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft von Unsicherheiten geprägt ist“, sagt Burau. Celine Hübner und Celine Uhlenbecker starten ihre Laufbahn zu Verwaltungsfachangestellten. Nils Many lässt sich zum Fachinformatiker ausbilden.

Soziale Kompetenz zählt, nicht nur Noten

Wie schwierig die Nachwuchssuche ist und wie sehr 2021 die Bewerber fehlen, berichtet Ingo Ahrbecker, Geschäftsführer der Firma S&A Schaltanlagenbau mit Sitz an der Steinriede in Berenbostel. Das Unternehmen plant, programmiert und realisiert Lösungen rund um die Automatisierungstechnik. Ahrbecker sucht für 2021 und für 2022 Auszubildende für den Beruf Elektroniker im Bereich Energie- und Gebäudetechnik. „Wir haben für dieses Ausbildungsjahr erst gar keine und dann sehr verzögert Bewerbungen bekommen“, sagt er.

Auszubildende seien aber eine tragende Säule, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Bewerber sollten nicht nur technisches Verständnis und gute Noten in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mitbringen. „Wichtig sind uns auch Werte wie Pünktlichkeit und Höflichkeit“, sagt Ahrbecker. „Unsere Auszubildenden und Mitarbeiter sind bei unseren Kunden in ganz Deutschland im Einsatz, da muss ich mich auf sie verlassen können.“

Von Jutta Grätz