Berenbostel

Noch ist auf der Baustelle für den neuen Badepark in Berenbostel viel Fantasie gefragt. „Dort wird einmal der Sprungturm stehen“, sagt Projektleiter Joachim Berle und weist auf einen Punkt auf dem hellen Betonfeld. Und tatsächlich: Beim näheren Hinsehen lässt sich eine Vertiefung im Becken erkennen. Wenn man genau weiß, wo man schauen muss, werden auch die Umrisse weiterer Becken sichtbar. Auch der Bereich für die Umkleidekabinen ist schon abgetrennt.

Grundfläche ist betoniert

„Wir sind im Zeitplan“, sagt Berle. Wenn es der Winter gut mit den Bauarbeitern meint, kann das Bad weiter wachsen. Für Mitte 2020 ist das Richtfest geplant, Anfang Juni 2021 soll eröffnet werden. Rund 15 Arbeiter sind derzeit täglich auf der Baustelle unterwegs. Die Grundfläche für das Schwimmbad ist fast komplett betoniert.

Am Mittwoch, 6. November, wird Berle gemeinsam mit Bürgermeister Christian Grahl den Grundstein für den Badepark legen. Dieser symbolische Akt ist öffentlich, interessierte Garbsener können um 11 Uhr auf der Baustelle für das neue Freizeitbad dabei sein.

Dann wird in einem Treppenabsatz die sogenannte Zeitkapsel versenkt. „Die künftigen Besucher des Bades werden beim Einstig ins Becken immer drübergehen“, sagt Berle. Der Projektleiter koordiniert die Arbeiten am neuen Garbsener Bad. Unterstützt wird er dabei von einem Team aus Planern und Architekten. Um die weitere Finanzierung muss er sich keine Sorgen mehr machen. Der Rat hat den Mehrkosten für das Projekt zugestimmt. Statt der bisherigen 23,4 Millionen Euro plant die Stadtverwaltung für den Haushalt 2020 mit Baukosten von 25,7 Millionen Euro.

Konjunktur sorgt für Kostensteigerung

„Mehrkosten entstehen vor allem durch die aktuelle Konjunktur“, so der Projektleiter. Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben bereits etwas weniger als die Hälfte aller Aufträge an Firmen verteilt. Knapp 9 Millionen Euro sind ausgegeben. Und die meisten Firmen verlangen mehr Geld als geplant. Die wenigen Angebote treiben die Kosten nach oben. „Das wird auch bis zur Fertigstellung so weitergehen“, sagt Berle. Auch deshalb habe man einen zusätzlichen Kostenpuffer von einer Million Euro eingeplant.

Außerdem wurden weitere Einzelprojekte hinzugenommen: Unter den Posten „Familien- und Freizeitbad Berenbostel“ fallen im künftigen Haushalt zusätzlich auch der Ausbau des Rudolf-Harbig-Wegs zwischen Parkplatz und Vereinsheim des TSV Berenbostel und die Sanierung des in die Jahre gekommenen Kinderspielplatzes und Kinderplanschbeckens. Zudem soll ein Nachzahlautomat aufgestellt werden. Alles in allem kosten diese Baumaßnahmen mehr als 520.000 Euro.

„So gesehen sind das allerdings eher Verschiebungen von Kosten“, sagt Berle. Sie tauchten jetzt als Mehrkosten für den Badepark auf, wären aber an anderer Stelle sowieso angefallen.

Dickere Spundwände als geplant

Das Aufstellen der knapp 230 Spundwände, die verhindern sollen, dass Grundwasser in die Baugrube dringt, sei allerdings kein zusätzlicher Kostentreiber gewesen, erklärt Berle. „Das haben wir genauso berechnet.“ Weil die Erdhaufen um die Baugrube herum allerdings länger liegen mussten, habe man zur Stabilisierung dickere Spundwände einsetzen müssen.

Immer wieder werde er zu den meterhohen rostfarbenen Metallwände gefragt, sagt Berle. Vor allem die unterschiedliche Höhe macht die Baustelle zu einem beinahe künstlerischen Ort.

Wie an anderen Stellen in der Stadt auch liege der Grundwasserspiegel in Berenbostel hoch, erklärt der Projektleiter: „Ein Absenken wäre nicht möglich gewesen.“ Deshalb hat man die langen Spundwände mit schwerem Gerät in den Boden gerüttelt. Sie sollen das Eindringen des Wassers verhindern. Was sich in der Grube sammelt, wird mit Pumpen entfernt.

Berles Team wusste, dass der Boden unterhalb des neuen Bades aus unterschiedlichem Gestein ist. „In 12 bis 17 Metern Tiefe liegt eine wasserdichte Tonschicht“, sagt er. Bis in diese Tiefe wollte man die Wände in den Boden rammen. „An manchen Stellen befindet sich über dem Ton allerdings eine ebenfalls wasserdichte sogenannte Mergelschicht“, so der Projektleiter. „Dort haben wir die Wände nur bis zu dieser Schicht in den Boden eingegraben.“

Unterschiedliche Höhen

Die Hälfte der Spundwände steht nun in der Tonschicht, die andere Hälfte – nicht ganz so tief – in der Mergelschicht. „Deshalb ragen die Wände unterschiedlich hoch aus der Erde. Man kann ein wenig erahnen, wo welcher Boden zu finden ist“, sagt Berle.

Der Boden sei immer ein Risiko, erklärt der Architekt. Man wisse nie genau, worauf man stoße. Auf der Badepark-Baustelle habe aber alles so geklappt, wie geplant. „Das war für uns die kostengünstigste Lösung“, so der Projektleiter. Erst wenn die Decke des Schwimmbads eingezogen sei, könne man die Spundwände wieder aus der Erde ziehen.

Von Linda Tonn