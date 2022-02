Berenbostel

Die Stadtverwaltung hat jetzt 300.000 Euro zusätzlich für den Badepark eingeplant, weil fünf Stellen fehlen. Die Politik wird dem Sonderposten so zustimmen, bleibt aber in ihrer Kritik an der Personalplanung der Stadt vergleichsweise zurückhaltend.

Der neue Badepark Berenbostel kann nur an drei von sieben Tagen öffnen, weil fünf Mitarbeiter fehlen. Nach Angaben der Stadtverwaltung war das im Probebetrieb ab November aufgefallen. Als Grund gibt die Stadt an: weil die drei Becken durch Wände getrennt sind, kann eine Aufsicht auch nur den Betrieb in einem Becken verantwortungsvoll beobachten. Außerdem sei die Bedienung der Technik fast dreimal so personalintensiv wie angenommen. Leser, darunter der Vorsitzende des Schwimmvereines, Markus Böger, hatten die Lücken in der Personalplanung deutlich kritisiert.

Grahn: „Wir waren sprachlos“

Dass sich aus dem Design des Bades eine Personalplanung hätte ableiten lassen, bezweifelt keine der Ratsfraktionen. „Man hätte ja wenigstens mal im Planungsbüro nachfragen können“, meint CDU-Fraktionschef Heinrich Dannenbrink. Ob und wann das Dezernat von Monika Probst (Schulen, Bäder, Sport) oder Walter Häfele (Hochbau) nachgefragt hat, lässt die Stadt unbeantwortet. Das Architekturbüro Venneberg und Zech macht dazu „aus vertraglichen Gründen“ keine Angaben. Nach Ansicht der Grünen ist die mangelhafte Personalplanung ein Fehler der Dezernentin Monika Probst.

„Wir waren sprachlos, als uns die Verwaltung das mitgeteilt hat“, sagt Dirk Grahn von den Grünen. „Wer privat ein Haus baut, der weiß in der Regel sehr gut, was dranhängt. Darum von den Grünen in dieser Frage eine glatte Sechs für die Verwaltung.“ So deutlich wie Grahn werden die Chefs der CDU- und SPD-Fraktion, Heinrich Dannenbrink und Karsten Vogel, nicht. Beide seien „überrascht“, wollen aber kein Öl ins Feuer gießen. Die CDU nicht, weil das Bad unter Bürgermeister Christian Grahl (CDU) geplant wurde. Die SPD nicht, weil sie dem neuen Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) das Leben nicht unnötig schwer machen will und dessen „Notfall-Strategie“ jetzt unterstützt.

Politik bezahlt die zusätzlichen Stelle

Neue Fachkräfte für Bäderbetriebe zu finden, ist schwer und langwierig. Der Personalmarkt ist leer. Vogel hätte sich darum zwei Jahre früher gewünscht, vom Engpass zu erfahren. „Das hätte – im eigenen Interesse der Stadt – in der Planungsphase auffallen müssen. Die Architekten bei Venneberg und Zech bauen nicht ihr erstes Bad“, sagt Vogel. SPD, CDU und Grüne lassen keinen Zweifel daran, dass sie den zusätzlichen 300.000 Euro zustimmen werden. Alle wollen den Badepark möglichst schnell voll geöffnet sehen, um weitere Verluste beim Eintrittsgeld zu vermeiden. Ob die Verwaltung tatsächlich den gesamten Betrag brauchen wird, lässt sich noch nicht kalkulieren. Es hängt davon ab, wie schnell sich eine Idee von Bürgermeister Claudio Provenzano umsetzen lässt.

Vogel: Stadt hätte mehr ausbilden müssen

Provenzano (SPD) hat bei seinen Dezernenten auf ein Provisorium gedrungen. Eine auf Bäder spezialisierte Personalagentur soll Mitarbeiter stellen, bis die Stadt eigenes Personal gefunden hat. Nach Angaben der Verwaltung gibt es erste Gespräche mit Bewerbern. Sie dürfen mit einem branchenüblichen Jahresgehalt von etwa 33.000 Euro brutto nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst rechnen. „Das ist – überall in öffentlichen Bädern – eine schlechte Bezahlung für so viel Verantwortung“, sagt Dannenbrink. Für Vogel ist auch das ein Grund, warum sich nur wenige für diesen Beruf ausbilden lassen. „Wir hatten die Stadt vor Jahren aufgefordert, mehr auszubilden. So ganz unerwartet kommt das alles nicht“, sagt er.

Wofür sind die 300.000 Euro?

Mitarbeiter zu stellen, scheint nur ein Teil der Aufgabe für den Personaldienstleister zu sein. Hinter den 300.000 Euro steht im Haushalt als Verwendungszweck „Überprüfung und Optimierung des Bäderbetriebes mittels externer Unterstützung“, aber nicht „zusätzliches Personal“. Das legt die Vermutung nahe, dass Provenzano die gesamte Stellenkalkulation für den Bäderbetrieb auf den Prüfstand stellen lässt, bevor er Verträge für fünf neue Stellen unterzeichnet. Die Stadt will sich dazu in den kommenden Tagen äußern.

Von Markus Holz