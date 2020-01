Garbsen

2020 wird sich Garbsen weiter verändern: Wohnungen und neue Gastronomie entstehen, Schulen werden in Teilen saniert und auch auf der Baustelle des neuen Familien- und Freizeitbads in Berenbostel geht es voran. Das und mehr wird im 2020 in der Stadt wichtig.

Gewerbe- und Grundsteuer steigen

Das Jahr beginnt mit einer Veränderung für die Steuerzahler in Garbsen: Im Dezember hat der Rat der Stadt Garbsen beschlossen, die Grundsteuer auf 510 Punkte und die Gewerbesteuer auf 450 Punkte zu erhöhen. Mit der Erhöhung reagieren die Verantwortlichen auf die gewaltigen finanziellen Herausforderungen, die die Stadt in den nächsten Jahren erwarten. Gleichzeitig fällt ab dem 1. Januar 2020 die sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung – kurz Strabs – weg. Anlieger müssen nicht mehr zusätzlich für die Sanierung von Straßen aufkommen.

Richtfest am Badepark wird gefeiert

Lange wurde gerungen – jetzt geht es auf der Baustelle für den neuen Badepark in Berenbostel sichtbar voran. Anfang November 2019 ist der symbolische Grundstein für das neue Schwimmbad gelegt worden. Bis im Sommer 2021 die Garbsener ins Becken springen, muss noch einiges passieren. Im Juni 2020 soll die Dachkonstruktion des Hallenbades stehen. Dann wird Richtfest gefeiert. Nach dem Bau der Fassade beginnt im September 2020 der Innenausbau der Schwimmhalle – so sieht es der Zeitplan vor. 25,7 Millionen Euro sind im Haushalt für das Projekt vorgesehen.

Bis Ende Januar 2020 soll der Rohbau vollendet sein, für Sommer 2020 ist das Richtfest geplant. Quelle: Linda Tonn

Neubau der Grundschule Stelingen wird fertig

Bis zu 165 Schüler sollen in dem Neubau der Grundschule Stelingen unterkommen. Er soll laut Plan im April oder Mai 2020 fertig sein. Inklusive dem Abriss eines Nachbargebäudes und der Verschönerung des Außengeländes gibt die Stadt dafür rund 5 Millionen Euro aus. Der Neubau ist als helles, zweistöckiges Atriumgebäude vorgesehen. Darin entstehen acht Klassenräume, zudem sind ein Lehrerzimmer, eine Aula, eine Bibliothek, eine Mensa und ein Computerraum geplant.

Grundschule Stelingen: Blick ins Atrium, den Innenhof der Schule. Quelle: Markus Holz

Campus-Kita wird eröffnet

Das Gebäude ist fast fertig, auch auf der Außenanlage sieht man bereits die ersten Klettergerüste: Im April 2020 soll die Kindertagesstätte am Campus fertig sein. Eigentlich sollten dort bereits im Herbst 2019 die ersten Kinder aufgenommen, doch die Bauarbeiten haben sich verzögert. Träger ist die Arbeiterwohlfahrt ( AWO). Die Kita bietet Platz für 105 Plätze – 30 Plätze in den beiden Krippengruppen und 75 Plätze in den drei Kita-Gruppen.

Die Kita am Campus soll im Mai 2020 ihren Betrieb aufnehmen können. Quelle: Markus Holz

An der B6 wird eine L’Osteria gebaut

Garbsen wird 2020 um ein gastronomisches Angebot reicher: Bei Möbel Hesse an der B6 eröffnet eine L’Osteria – bekannt für die riesigen Pizzen und Pasta. Wann genau, ist bislang noch nicht bekannt. Die ersten Vorbereitungen am Einrichtungshaus sind bereits getroffen. Bäume wurden gefällt, zudem wurde Ende September die historischen Waggons abgebaut.

Die historischen Waggons bei Möbel Hesse wurden für den Bau des Restaurants L’Osteria abgebaut. Quelle: Markus Holz

Nord-West-Zentrum eröffnet mit neuer Fassade

Die Bauarbeiten am Nord-West-Zentrum werden in diesem Jahr ein Ende finden. Das Einkaufszentrum wird derzeit saniert und soll mit einer goldenen Fassade neu eröffnet werden. Als größter Mieter bleibt der bereits umgestaltete Real-Markt erhalten, dazu kommen im Frühjahr ein Siemes Schuhcenter, die Schnäppchenkette TK Maxx und eine Filiale der Drogeriekette dm.

So soll das Nord-West-Zentrum nach dem Umbau aussehen. Quelle: Gerko Naumann

Radrennen ProAM startet erstmals in Garbsen

Das Radrennen für Jedermann „ProAM – Dein Tag“ startet nicht mehr am Trammplatz in Hannover, sondern erstmals am 30. August 2020 in Garbsen. Los geht das Rennen am Rathaus, wo auch das Ziel sein wird. Für Garbsens Bürgermeister Christian Grahl gilt das Radrennen als Bereicherung des Veranstaltungskalenders.

Das Radrennen für Jedermann "ProAM - Dein Tag" startet im August 2020 erstmals am Garbsener Rathaus. Quelle: Kay Lars Fallmer

Erste Wohnungen in der Neuen Mitte entstehen

Beim Wohnungsbau in Garbsen geht es voran: Geht alles nach Plan, will Investor Theo Gerlach zwischen Europaallee und Rathausplatz im Sommer 2020 mit dem ersten Bauabschnitt für die insgesamt 240 neuen Wohnungen beginnen. Die Arbeiten für die Erschließung sind bereits im Gange. Auch gegenüber am Bosse-See tut sich etwas. Dort baut Investor Helma 58 Wohnungen und 9 Häuser.

So könnte es an der Europaallee in Zukunft aussehen. Quelle: www.homebase2.com

