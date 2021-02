Altgarbsen

Die Hannoversche Straße in Altgarbsen ist in den kommenden Wochen nur halbseitig befahrbar. Grund ist der Umbau der Haltestelle Am Kanal. Sie wird barrierefrei. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 3. März, und dauern etwa drei Wochen. Betroffen ist der Bereich zwischen den Straßen Am Kanal und Im Ostereschfeld.

Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Wie das Unternehmen Regiobus mitteilte, wird die Bushaltestelle der Linie 431 um 75 Meter in Richtung Kastanienplatz versetzt.

Im Anschluss an die Bauarbeiten an der Haltestelle wird die Stadtentwässerung Garbsen (SEG) Sanierungsarbeiten an einem Entwässerungsschacht im Fußgängerbereich vor dem Heimatmuseum durchführen. „Die Flächen vor und neben dem Museum sind in dieser Zeit nicht nutzbar und zugänglich“, sagt Andreas Barbré von der SEG.

Ausfahrt ist nicht möglich

Während der gesamten Bauphase ist die Ausfahrt aus der Straße Am Kanal in die Hannoversche Straße nicht möglich. Außerdem wird die Überquerungshilfe in Höhe des Heimatmuseums gesperrt und durch eine Fußgängerampel in Richtung Kastanienplatz ersetzt.

Info: Ansprechpartner für Anlieger ist Andreas Barbré von der Stadtentwässerung Garbsen. Er ist erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 99 sowie per E-Mail an andreas.barbre@garbsen.de.

Anlieger werden gebeten, keine Fahrzeuge im Baustellenbereich abzustellen. Da es auf der Hannoverschen Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, werden ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich für den Zeitraum der Bautätigkeiten zu umfahren.

Von Linda Tonn