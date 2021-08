Altgarbsen

Es sind noch knapp 31 Tage, bis die Wahllokale in Garbsen öffnen. Dann treffen die Bürgerinnen und Bürger wichtige Entscheidungen für die Zukunft ihrer Stadt. Wer vertritt sie künftig im Rat und im Ortsrat? Wer wird neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister? Die SPD Garbsen schickt bekanntlich Claudio Provenzano (41) aus Berenbostel ins Rennen. Der hat nun im Beisein von etwa 20 seiner Genossinnen und Genossen den Wahlkampf im SPD-Bürgerbüro in Altgarbsen, das ab sofort als Wahlkampfzentrale dient, offiziell für eröffnet erklärt.

Helferinnen und Helfer haben die neue Wahlkampfzentrale der SPD in Altgarbsen mit roten Luftballons und Gummienten geschmückt. Quelle: Gerko Naumann

Wie es sich für ein solches Ereignis und eine der ältesten Parteien Deutschlands gehört, ist schon der Vorplatz des Bürgerbüros ganz in Rot geschmückt. Magda Provenzano, die Ehefrau des SPD-Bürgermeisterkandidaten, knotet geduldig Luftballons zusammen. Als kleine Geschenke für Kinder stehen neben Süßigkeiten auch knallrote Quietscheentchen für die Badewanne bereit – natürlich sind auch sie mit dem Parteilogo bedruckt.

Lesen Sie auch: Alles Wichtige zur Kommunalwahl 2021 in Garbsen

Im Inneren der Wahlkampfzentrale geht es erkennbar mehr um die Themen. Auf den Tischen an der Wand stehen frisch gedruckte Plakate. Im Gegensatz zu den bereits vor Wochen aufgehängten Tafeln stehen darauf nicht Kandidaten im Mittelpunkt, sondern wichtige Orte in Garbsen. Das Johannes-Kepler-Gymnasium ist dort etwa zu sehen, wenn es um die Zukunft der Bildung geht, der Badepark dient als Symbol für „attraktive Freizeitangebote“.

Die SPD Garbsen wirbt ab sofort mit diesen Plakaten für ihre Schwerpunktthemen. Quelle: Gerko Naumann

Das Vorstellen der zentralen Themen im Wahlkampf überlassen die altgedienten Sozialdemokraten ihrem jungen Bürgermeisterkandidaten dann doch nicht so ganz allein. Der ehemalige Lehrer Wilfried Aick ist es, der dem für Garbsens Finanzen zuständigen Kämmerer Walter Häfele einige unruhige Nächte prophezeit. Der Neubau der IGS Garbsen, die Vorbereitung der Grundschulen auf die Ganztagsbetreuung und das Vorantreiben der Digitalisierung – all das werde viele Millionen kosten. „Aber Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen das Geld investieren“, sagt Aick.

Lieblingsthema: Bezahlbarer Wohnraum

Bauexperte Martin Fochler darf die wohl wichtigste SPD-Forderung in Garbsen dieser Tage präsentieren: die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. „In den vergangenen zehn bis 15 Jahren sind kaum Wohnungen entstanden“, sagt er und erinnert daran, dass sich seine Partei für eine Quote von 30 Prozent sozialem Wohnungsbau in künftigen Baugebieten eingesetzt hat.

Der Garbsener SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff schnappt sich sein persönliches Lieblingsthema: Als ehemaliger Ortsbrandmeister spricht er über die Zukunft der freiwilligen Feuerwehren in der Stadt. „Die Kameradinnen und Kameraden leisten ehrenamtlich und im Notfall rund um die Uhr eine extrem wichtige Arbeit. Deshalb müssen sie entsprechend ausgerüstet sein“, so Kauroff.

Provenzano ist gefragter Gesprächspartner

Für etwas überregionalen Glanz im Wahlkampf hat der Parteichef auch den Regionspräsidentenkandidaten Steffen Krach und die Bundestagskandidatin Rebecca Schamber aus der Wedemark zu dem Treffen eingeladen. Sie stehen an diesem Nachmittag aber eher im Hintergrund. Der eindeutig gefragteste Gesprächspartner der Gäste ist Provenzano.

Die SPD Garbsen startet in den Wahlkampf. Quelle: Gerko Naumann

Der Bürgermeisterkandidat selbst ergreift das Wort, als es um die Freizeitangebote in Garbsen geht. Der Vater zweier Töchter berichtet, dass ihn der Streit um die Zukunft der Schwimmbäder in Garbsen im Vorfeld der Kommunalwahl 2016 erst so richtig zum politischen Engagement bewegt hat. Ein wenig Schadenfreude gegenüber der damals im Rat unterlegenen CDU ist bei den Sozialdemokraten noch immer zu spüren. Die SPD hatte sich erfolgreich für den Erhalt beider Bäder eingesetzt. „Wir brauchen beide Bäder, um ein Angebot für Schulen, Familien und junge Leute zu machen“, betont Provenzano.

Junge Leute sind in der Unterzahl

Was besonders bei diesen Worten auffällt: Junge Leute sind in der Wahlkampfzentrale an diesem Nachmittag ganz klar in der Unterzahl. Diese Tatsache ist auch Provenzano nicht entgangen, nervös wird es deshalb nicht. Er habe andere Wege gefunden, mit Kindern, Eltern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. „Das geht am besten, wenn man dahin geht, wo die Jugendlichen sind. Das kann auf der Straße sein oder natürlich auch im Internet“, sagt der 41-Jährige. Ob sich die wahlberechtigten jungen Leute aus Garbsen von der SPD vertreten fühlen, wird sich in rund 31 Tagen zeigen.

Von Gerko Naumann