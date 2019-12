Meyenfeld

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet an der Ecke Schützenstraße und Leistlinger Straße in Meyenfeld stehen kurz vor dem Abschluss. Seit Mitte Oktober rollen auf der 10.000 Quadratmeter großen Fläche die Bagger. Die Leitungen für Wasser und Strom sind verlegt, in der vergangenen Woche haben Mitarbeiter der Firma R&E Todtenhaupt den Gasanschluss für das Baugebiet fertiggestellt.

Auf dem Areal sollen vier Reihenhäuser, acht Doppelhaushälften sowie sechs Einfamilienhäuser entstehen – das plant der Garbsener Investor Bösteinhaus. Die einzelnen Grundstücke sind zwischen 471 und 664 Quadratmeter groß.

Das Interesse ist groß: „Die Hälfte der Häuser ist bereits verkauft“, sagt Detlef Schmidt, Vertriebsleiter von Bösteinhaus. Sehr begehrt seien die Reihenhäuser: Alle vier sind schon verkauft und zwar an junge Garbsener Familien. „Das freut uns besonders“, sagt Schmidt. Bereits bei der Vorstellung des Konzepts 2017 hatte er betont, dass das Vorhaben insbesondere jungen Familien ermöglichen solle, Eigentum zu erwerben. Im Mai 2020 soll der Bau der Reihenhäuser beginnen, dann folgen die anderen Neubauten. Schmidt rechnet mit jeweils einer Bauzeit von rund zehn Monaten.

Baugebiet soll eigenen Charakter bekommen

Zusätzlich zu den Wohnhäusern baut Bösteinhaus auch die Carports, die Gartenhäuser, Stellplätze und Terrassen. „Das Baugebiet soll einen eigenen Charakter bekommen“, sagt er. Alle Häuser werden in einer Architekturlinie gestaltet: Die Gebäude erhalten einheitliche Dächer in Ziegelrot. Die Fassaden werden jeweils mit rotem Klinker gestaltet.

Anwohner befürchten Zunahme des Verkehrs

Die Zufahrt zum neuen Wohngebiet soll über die Schützenstraße führen. Das bereitet Anliegern und der CDU/FDP-Gruppe im Rat Sorgen. „Die Schützenstraße wird wegen des ständig steigenden Verkehrsaufkommens zunehmend als Abkürzungsstrecke benutzt“, schreiben Ortsbürgermeister Peter Hahne und der CDU-Fraktionsvorsitzender Heinrich Dannenbrink in einem Antrag an den Garbsener Rat.

Auch wegen des neuen Baugebiets könne der Verkehr zunehmen. Daher soll die Verwaltung prüfen, ob die Schützenstraße als Anliegerstraße mit entsprechenden Schildern ausgewiesen werden kann. Außerdem fordert die Gruppe, dass der Lkw-Verkehr nur noch für Anlieferungen möglich sein soll. „Wir haben den Antrag an den Fachbereich Verkehr weitergeleitet, der das prüfen wird“, sagte Stadtsprecher Benjamin Irvin.

Mitarbeiter der Firma Todtenhaupt bereiten den Gasanschluß für das Baugebiet vor. Quelle: Jutta Grätz

Planung verzögert sich mehrfach

Die Planung für das neue Baugebiet hat mehr als drei Jahre gedauert. Ursprünglich war die Erschließung bereits für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Weil der städtebauliche Entwurf mehrfach überarbeitet werden musste, war es zu Verzögerungen gekommen. Das räumte Stadtsprecher Irvin ein.

Das Projekt hatte zudem bei Ortsrat, Anwohnern und der Arbeitsgemeinschaft Dorf für Kritik gesorgt. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand zur Leistlinger Straße. Der Entwurf sieht nun einen ein Meter hohen Holzzaun vor. Zudem plant Bösteinhaus eine 1,50 Meter hohe und zwei Meter breite Hecke. Auch Änderungen in Gutachten rund um die Lärm- und Geruchsbelästigung hatten die Baupläne verzögert.

Zur Galerie Die Leitungen für Gas, Wasser und Strom sind gelegt, die Erschließung des Neubaugebiets an der Schützenstraße steht kurz vor dem Abschluss.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz und Anke Lütjens