Bei Schmidt’s Katzen gibt das Publikum auf Zuruf die Richtung vor

Rodewald

Wild, spontan und mit Liebe zum Detail wollen die Künstlerinnen der Gruppe Schmidt’s Katzen ihre Zuschauer im Rodewalder Binderhaus unterhalten. Die Reise in den alltäglichen Wahnsinn, den das Frauenensemble pointiert auf den Punkt bringt, startet am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr.

Hildesheimer Ensemble improvisiert auf der Bühne

Irgendwo zwischen Theater, Comedy und Livemusik erschafft das Hildesheimer Ensemble rund um Kirsten Schmidt eine bunte Tüte absurder und alltäglicher Geschichten aus dem Stegreif. Die Akteure geben dabei alles, versprechen die Veranstalter. Unter vollem Kopf- und Körpereinsatz soll gesungen, getanzt, gereimt und fantasiert werden. Fest stehe an diesem Theaterabend im Binderhaus nur eines: Die gesamte Vorstellung ist improvisiert, und die Richtung bestimmt einzig das Publikum.

Unterhaltsamer Abend

„Was die Frauen aus Hildesheim bieten, ist sogenannte ImproComedy auf höchstem Niveau“, sagt Anke Winkelmann vom Binderhaus. Getreu dem Motto „Schmidt’s Katzen gehen ab“, soll es ein unterhaltsamer Abend in gemütlicher Umgebung werden.

Programm entsteht auf Zuruf

Die Akteure haben Routine im Improvisieren: Seit 2003 widmen sich die drei Künstlerinnen mit ihren wechselnden Programmen dem unmittelbaren Augenblick und improvisieren auf Bühnen in Deutschland und Europa. Dabei entstehen quasi auf Zuruf der Zuschauer skurrile Figuren, herzbewegende Augenblicke und Lieder, die jeweils nur einmalig gesungen werden. „Das eingespielte Ensemble liebt das Spiel für und mit dem Publikum und genießt immer wieder den unvorhersehbaren Sprung auf die Bühne“, sagt Winkelmann.

Das Programm mit Schmidt’s Katzen beginnt am Sonnabend, 29. Februar, ab 20 Uhr, im Binderhaus Rodewald, Dorfstraße 5, Rodewald. Eintrittskarten gibt es vorab für 18 Euro in Happen Bauerndiele, bei der Volksbank und dem Getränkemarkt Poppe in Rodewald. Eine telefonische Reservierung ist unter (05074) 566 möglich. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

Von Mirko Bartels