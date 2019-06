Garbsen

Bei den Tafelfreuden am Sonnabend, 8. Juni, im Stadtpark sind noch Plätze frei. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Wiese am Schwarzen See spielen die Dresdner Salon-Damen. Serviert werden Pastete mit Kalbsfrikassee, Pute mit Prinzessbohnen und Gratin, zum Dessert Rotweinbirnen mit karamellisierten Nüssen.

Im Wäldchen am Bolzplatz spielt das Quartett Andy Lee & his Rockin’ Country Men Country-Musik. Dazu gibt es Caesar Salad, marinierte Rinderbrust aus dem Smoker, Kartoffeln mit Sourcream und Maiskolben, zum Dessert Schokobrownies mit Vanilleeis.

Karten beinhalten ein Menü und Livemusik, keine Getränke. Sie kosten für Erwachsene 25 Euro, für Kinder 10 Euro und sind im Restaurant Rathausterrassen und im Kulturbüro im Rathaus erhältlich. Bei schlechtem Wetter wird im Rathaus getafelt. Das entscheidet sich am Sonnabend.

Von Markus Holz