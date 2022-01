Bereit für die Zukunft: Meyenfelder stellen Denkmal „Zeit-Sprung“ auf

Meyenfeld

Ein neues Baugebiet, weitere Grünflächen – „Meyenfeld wird in den kommenden Jahren stark expandieren“, sagt Gabi Rinkleff. „Wohl stärker als alle anderen Orte der Stadt Garbsen.“ Etwas schaffen, dass auch noch in 100 Jahren da ist, war deshalb die Idee der Künstlerin. Die hat sie jetzt mit vielen Meyenfeldern und Helfern umgesetzt. Dieses „etwas“ ist jetzt da: Dunkelgrau, aus Metall und auf einem massiven Betonsockel steht sie auf dem parkähnlichen Regenrückhaltebecken an der Straße Vor der Grund, die Kiste, die sich vor allem an künftige Meyenfelder richtet. Kunstwerk und Zeitkapsel in einem: das Denkmal „Zeit-Sprung“.

Per Kran und vielen Helfern wurde das Denkmal am Freitag abgestellt. Eineinviertel Jahre hat es gedauert, das Projekt von der Idee in die Tat umzusetzen. Die „Hardware“ hat dabei die Firma Jacob Laserschneidetechnik aus Wunstorf geliefert. Sie hat die rund 500 Kilo schwere Kiste aus Corten-Stahl gefertigt und einen Teil der Kosten gespendet. „Der Stahl wird in den nächsten Jahren oxidieren und eine Rostpatina erhalten“, erklärt Dirk Jacob, den das Projekt ebenso begeistert, wie die anderen Teilnehmer. „In unserer zunehmend digitalen Welt ist das eine ganz analoge Form der Datenübermittlung. Der Nachweis, das digitale Daten auch 100 Jahre halten, ist noch nicht erbracht“, sagt er und blickt auf den Stahlbehälter.

Stadtarchivar der Zukunft trägt die Verantwortung

Darin sauber aufgereiht werden nun 30 Sandsteinplatten, die Einwohner von Meyenfeld mithilfe von Künstlerin Rinkleff und Bildhauer Damjen Lajci gestaltet haben. Viele haben Botschaften eingraviert, die wichtig für die Zukunft sein könnten, wie „Finde deinen Wert“, „Energiewende“ oder „Gott kennen – Menschen lieben – die Welt achten“. Ein Künstler hat sogar die Luftansicht des gegenwärtigen Meyenfelds in den Stein graviert. Ein Meyenfeld, das in 100 Jahren sicherlich anders aussehen wird.

Das gegenwärtige Meyenfeld hat ein Künstler für die Nachwelt in Stein gemeißelt. Angela Thimian-Milz zeigt darauf den Standort des Denkmals. Quelle: Simon Polreich

Dirk und Jochen Jacob legen die Sandsteinplatten ins Denkmal. Quelle: Simon Polreich

Dass das Denkmal in 100 Jahren geöffnet wird, dafür trägt Stadtarchivar Sören Lindner sorge. Beziehungsweise sein zukünftiger Nachfolger. Er hat im Archiv, wo auch ein Künstlerbuch zu der Aktion hinterlegt ist, einen entsprechenden „Vermerk im Bestand“ hinterlassen. Bestand heißt hierbei auch: Das Denkmal geht in den Besitz und in die Verantwortung der Stadt über. Lindner hat aber keinen Zweifel, dass dieses Archivsystem in 100 Jahren nicht funktionieren sollte.

Was die Nachwelt dann mit den Sandsteinplatten und dem weiteren Inhalt – eine Zeitkapsel mit Dokumenten kommt ebenfalls in das Behältnis – anfängt, überlässt man ihr. „Da geben wir nichts vor. Vielleicht fügen die Garbsener und Meyenfelder auch etwas hinzu und schließen sie dann wieder“, sagt Künstlerin Rinkleff.

Ein Beet um den Betonsockel soll das Denkmal komplettieren. Quelle: Simon Polreich

Nicht nur Denkmal, sondern auch Sonnenliege

Bis dahin bleibt das Kunstwerk „Zeit-Sprung“, aber nicht nur ein Denkmal. „Wir haben den Deckel noch einmal extra mit Holzbalken aus Eiche abgedeckt“, erklärt Mitorganisatorin Angela Thimian-Milz von der Dorf-AG. So kann es auch als Bank oder Sonnenliege genutzt werden. Ein Blühbeet drumherum soll das Ganze im Frühjahr komplettieren. Dann – am 27. März – soll es auch noch ein richtiges Einweihungsfest fürs ganze Dorf geben.

Übrigens: Weil es eigentlich 2021 bereits aufgestellt werden sollte – dies aber aus Pandemiegründen nicht möglich war – orientiert sich das auf der Außenseite eingravierte „Öffnungsdatum“ in 100 Jahren auch an der bereits vergangenen Startzeit: „Zeit-Sprung 2121“ ist auf der Stahlhülle zu lesen. Einen kleinen Zeitsprung hat das Denkmal also jetzt bereits hinter sich.

Von Simon Polreich