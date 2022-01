Berenbostel: Feuerwehr übt Ernstfall in Abrisshaus

Berenbostel

Alarm für die Ortsfeuerwehr Berenbostel am Donnerstagabend: Aus einem Einfamilienhaus steigt Rauch. Mehrere Einsatzfahrzeuge machen sich auf den Weg, vor Ort erfahren die Feuerwehrleute von Nachbarn, dass sich noch Menschen im Haus befinden sollen, darunter ein Kind. Zum Glück handelt es sich nur um eine Übung.

Doch das stellte sich für die Feuerwehrmänner und -frauen erst im Laufe des Abends raus. Sie sollten in einem Schauhaus der Firma M-Conceptbau, das bald abgerissen wird, den Ernstfall proben – unter möglichst realistischen Bedingungen und Vorzeichen.

Für die Übung konnte die Feuerwehr ein Abrisshaus im Eigentum der Firma M-Conceptbau nutzen. Quelle: privat

Giftiger Rauch im Treppenhaus ist Disconebel

Bei der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich für sie heraus, dass sich zwei Personen an der Gebäuderückseite im ersten Obergeschoss am Fenster bemerkbar machten. Eine Mutter und ihr zehn Jahre altes Kind konnten sich nicht mehr selbstständig aus dem Gebäude retten, da der sichere Weg über das Treppenhaus durch den giftigen Brandrauch – in Wirklichkeit übrigens ungefährlicher Disconebel aus einer Nebelmaschine – versperrt wurde.

Die Mutter gab an, dass sich ihr Ehemann noch im Keller befinden muss. Umgehend wurden zwei sogenannte Einsatzabschnitte gebildet: Der erste Abschnitt für die Rettung der Mutter und des Kindes auf der Gebäuderückseite. Im zweiten Einsatzabschnitt wurde ein Trupp mit Atemschutzgeräten zur Menschenrettung über die Hauseingangstür in den Keller geschickt.

Realistisches Szenario: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Quelle: privat

„Sind immer auf der Suche nach Übungsobjekten“

Mutter und Kind konnten über die Steckleiter gerettet werden und der zweite Trupp konnte den Ehemann – in diesem Fall eine Übungspuppe – aus dem verqualmten Keller retten.

Die Organisatoren der Feuerwehr zeigten sich zufrieden mit der Übung – und dankten ausdrücklich den Helfern – den Statisten ebenso, wie der Firma M-Conceptbau, die das Haus zur Verfügung stellte. „Denn wir als Feuerwehr sind immer auf der Suche nach solchen Übungsobjekten, um so einsatznah wie möglich für den Ernstfall üben zu können“, sagt Feuerwehrsprecher Ingo Reckziegel.

Von Simon Polreich