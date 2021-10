Berenbostel

Hatte er im Bett geraucht und so das Feuer entzündet, das ihn am Ende das Leben kostete? Nach dem schweren Brand am Freitagabend in Berenbostel haben die Brandermittler nun erste Erkenntnisse über die Brandursache herausgefunden.

Das Feuer war gegen 20.45 Uhr in der Straße Kahlriethe ausgebrochen. Die Leiche eines 71-Jährigen fanden die Feuerwehrleute später in einer Wohnung im Hochparterre. Seine ebenfalls 71-jährige Frau konnten die Einsatzkräfte in letzter Minute vom Balkon retten. Die Flammen schlugen bereits aus der voll in Brand stehenden Wohnung hinter ihr.

Frau des Toten ist noch nicht außer Lebensgefahr

Die Frau wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. „Sie ist immer noch nicht außer Lebensgefahr“, sagte Polizeisprecher Marcus Schmieder am Montag. Befragt werden konnte sie zu den Geschehnissen nicht. Derweil haben aber die Brandermittler die Wohnung untersucht und das Krankenbett des Verstorbenen als Brandherd ausgemacht. Im und unterm Bett fanden die Ermittler dabei Reste von Zigarettenkippen. „Er hat im Bett geraucht“, sagt Schmieder.

Deshalb kommt eine Zigarette auch als Brandursache in Frage. „Einen technischen Defekt an dem Krankenbett haben wir aber noch nicht ausgeschlossen, auch wenn es dafür bislang keine Hinweise gibt“, so der Sprecher. Die Ursache müsse bei den weiteren Untersuchungen noch abschließend geklärt werden.

Opfer verbrannte im Krankenbett

Klar ist aber, dass beide – der 71-Jährige wie auch seine Frau – in ihrer Mobilität erheblich eingeschränkt waren und sind. Obwohl die Feuermelder angeschlagen hätten, schaffte es der Mann nicht mehr aus dem Bett. Seine Frau erreichte noch die Brüstung des Parterrebalkons, der sich über einer Garageneinfahrt befindet. Alles spricht dafür, dass der Mann im Bett eine starke Rauchgasvergiftung erlitt, dann entweder erstickte oder bewusstlos im Krankenbett verbrannte.

Die Flammen müssen sich in einem erstaunlichen Tempo ausgebreitet haben. Bereits am Freitag hatten Feuerwehrleute von einer seltenen „Durchzündung“ gesprochen, bei der alle Gegenstände in der Wohnung durch die starke Hitze und Rauchgase nahezu gleichzeitig entflammen.

Das gesamte Haus war von dem Feuer in der Hochparterre-Wohnung betroffen. Quelle: Christian Elsner

Nicht alle Bewohner haben ihren Hausrat versichert

Das Feuer hat sich unter anderem auch auf die Wohnung darüber ausgebreitet. „Das gesamte Gebäude ist unbewohnbar“, so Polizeisprecher Schmieder, „wenn auch statisch nicht gefährdet.“ Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf 800.000 Euro. „Den gesamten Hausrat noch nicht eingerechnet.“ Geschädigt sind neben dem Hauseigentümer (Wohnungsgenossenschaft Garbsen) sechs Parteien, von denen einige finanziell besonders schwer getroffen sind – denn nicht alle haben eine Hausratsversicherung.

Neben dem Todesopfer und der 71-jährigen Frau wurden beim Brand weitere Bewohner verletzt: eine 81-jährige Frau und zwei 58 und 43 Jahre alte Männer. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

