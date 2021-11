Berenbostel: Stadt will eilige Paketboten ausbremsen

Berenbostel

Ab ging die Post in Berenbostel – und zwar etwas zu schnell. Weil Paketlieferer im verkehrsberuhigten Graham-Bell-Weg zu schnell unterwegs waren, haben sich in jüngster Zeit immer wieder Anwohnerinnen und Anwohner bei der Stadt beschwert. Jetzt will Bürgermeister Claudio Provenzano gegensteuern.

Auch im Ortsrat Berenbostel kam die Problematik auf den Tisch: Paketboten und Lieferdienste heizen durch den Graham-Bell-Weg. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiere. So seien spielende Kinder durch die deutlich überhöhte Geschwindigkeit der Lieferfahrzeuge akut gefährdet, warnten Anwohner. Garbsens neuer Bürgermeister Provenzano nahm sich der Sache nun an.

Farblich auffällige Schwellen sollen helfen

Bei einem Termin vor Ort mit Mitarbeitern der Straßenverkehrsabteilung machte er sich ein persönliches Bild von der Situation. An Schildern fehle es nicht, stellte man dabei fest: Auf die Spielstraße Graham-Bell-Weg werde bereits „mehr als ausreichend“ hingewiesen. Um die eiligen Paketboten nun auszubremsen, will der Bürgermeister kurzfristig in Form einer „baulichen Lösung“ tätig werden. Das könnten farblich auffällig gestaltete Schwellen sein, die auf die Straße gesetzt werden.

Die genaue Planung liegt nun bei Michael Hoheisel und Harald Schneider aus dem Verkehrsbereich der Stadt. Konkrete Lösungsvorschläge sollen „möglichst bald“ präsentiert werden.

Von Simon Polreich