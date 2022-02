Berenbostel: Zwei Männer verprügeln Betrunkenen an einer Trinkhalle

Berenbostel

Erst Floss der Alkohol – dann flogen die Fäuste: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist es in einer Trinkhalle in Berenbostel zu einer Schlägerei gekommen.

Warum es zum Streit zwischen den Beteiligten kam, ist unklar. Handgreiflich wurde es jedoch, als eine 45-jährige Garbsenerin einen 50-jährigen Mann aus Garbsen schubste. Der Mann, er war laut Polizei alkoholisiert, stürzte und stieß sich den Kopf an einer Wand. Damit aber nicht genug: Laut Polizei schlug nun ein Begleiter der Frau mehrfach mit den Fäusten auf das am Boden liegende Opfer ein, bevor er ihn mit einem weiteren Begleiter vor die Tür zerrte. Dort schlugen beide Männer (27 und 52 Jahre) weiter auf den Betrunkenen ein. Schließlich konnte der 50-Jährige fliehen.

Die alarmierte Polizei stellte später die inzwischen ebenfalls geflohenen anderen Beteiligten. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ihr 50-jähriges Opfer musste seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen.

Von Simon Polreich