Berenbostel: Zwei Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen

Berenbostel

Zwei Seniorinnen wurden beim Einkaufen in Berenbostel Opfer eines oder mehrerer Taschendiebe. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag im Aldi-Markt an der Siemensstraße. Bestohlen wurde dort gegen 16.30 Uhr eine 78-jährige Frau aus Berenbostel. Laut Polizeiangaben hatte sie ihre schwarze Geldbörse zuletzt in der rechten äußeren Jackentasche. Als sie ihr Geld an der Kasse hervorholen und bezahlen wollte, stellte sie jedoch fest, dass ihre Börse aus ihrer Jackentasche entwendet wurde.

Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Ähnliches musste eine 81-Jährige aus Berenbostel am Sonnabend erleben – ebenfalls beim Einkaufen im Aldi an der Siemensstraße. Hierbei habe ein unbekannter Täter gegen 13 Uhr die Geldbörse samt Inhalt aus der verschlossenen Handtasche entwendet, welche sich auf dem Rollator der Berenbostelerin befand, teilt die Polizei mit.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Garbsen unter der Telefonnummer (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen.

Von Simon Polreich