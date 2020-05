Schloß Ricklingen

Die Eröffnung des Bestattungshain am Lönsweg in Schloß Ricklingen steht bevor: „Wir planen die offizielle Feier für Juli, spätestens für August“, kündigt der Vorsitzende der Garbsener Humanisten, Karl-Otto Eckartsberg, an. Der Humanistische Verband (HVD) plant das Vorhaben seit 2014. Auf der rund 7100 Quadratmeter großen Fläche sollen bis zu 1300 Plätze für pflegeleichte Urnengräber geschaffen werden.

Das Interesse daran sei nach wie vor groß, so Eckartsberg. „Bereits 100 Interessenten haben Vorverträge für ihre Grabstätte unter Bäumen unterschrieben.“ Ein Baumgrab koste zwischen 500 und 600 Euro, je nach Stelle.

HVD pflanzt 63 neue Bäume

Noch sind die 63 Bäume, die der HVD Anfang Mai auf dem Gelände hat pflanzen lassen, eher kleine Bäumchen. „Die jungen Bäume brauchen jetzt täglich Wasser“, sagt Eckartsberg. Der Vorsitzende dreht die Pumpe an, Schriftführer Karl Werner Reiser lässt das Wasser über einen Schlauch rund um den Stamm der jungen Buche laufen.

Täglich sind einige der Mitglieder jeweils etwa drei Stunden auf der Fläche nahe der Leine unterwegs. Bis zum Frühjahr wuchsen dort noch wilde Brombeersträucher dicht an dicht, zudem lagen vom Sturm umgestürzte Bäume auf dem Boden. Nun stehen dort Buchen, Ahorne und Eichen, und auch die drei Linden, die der Verein Garbsen for Future dem HVD geschenkt hat.

Noch kurz vor der Corona-Zwangspause hatten im Februar mehr als 60 Helfer den Wald für die Pflanzaktion für den geplanten Bestattungshain aufgeräumt. Schüler der Ilmasi-Förderschule und der Oberschule Berenbostel, ihre Lehrer und Anwohner waren dem Aufruf des HVD gefolgt, hatten sich durch Gestrüpp gekämpft und morsche Bäume und Totholz entfernt, um Platz zu schaffen für die neuen Bäume.

„Genau jetzt brauchen die jungen Bäume viel Wasser“, sagen Karl-Otto Eckartsberg (rechts) und Karl Werner Reiser von den Garbsener Humanisten. Quelle: Jutta Grätz

Bildhauer gestaltet Holzstele für Andachtsplatz

Mittlerweile sind auch das Kiefernholz und das Brombeergestrüpp geschreddert und zu Mulch verarbeitet, der auf dem Gelände verteilt werden soll. „Hier ist eine Menge passiert“, sagt Eckartsberg.

Auch die Vorbereitungen für den Andachtsplatz im Eingangsbereich des Bestattungshains seien schon recht weit, berichtet Eckartsberg. Der 2,50 Meter hohe Eichenstamm, aus dem Bildhauer Oliver Pohl eine Holzstele samt Sinnspruch und symbolischer Feuerschale gestalten wird, liegt gut geschützt auf dem Gelände; in Kürze wird das Fundament dafür gegossen.

Rund um die neuen und die etwa 60 bestehenden Bäume werden die Urnengräber vorgesehen. „Jeweils zwölf pro Baum“, sagt Eckartsberg. Und die Interessenten, die den Vorvertrag unterzeichnet haben, dürften sich kurz nach der Eröffnung ihren Lieblingsbaum aussuchen.

Von Jutta Grätz