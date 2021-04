Schloß Ricklingen

Der Bus hält direkt vor der Eingangspforte zum städtische Friedhof in Schloß Ricklingen. Dahinter befindet sich ein Wäldchen, in dem langsam das frische Frühjahrsgrün zum Vorschein kommt. Es ist jedoch nicht irgendein Wäldchen, wie sich an dem Andachtsplatz im Eingangsbereich zeigt: zwischen Friedhof und der angrenzenden Leineaue liegt der Bestattungshain des Garbsener Ablegers des Humanistischen Verbandes Niedersachsen.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie über Waldbestattungen in Schloß Ricklingen wissen

„Wir waren heute schon fleißig“, sagt Karl-Otto Eckartsberg. Der Vorsitzende der Ortsgruppe hat den Sonnabend genutzt, um mit einigen Freundinnen und Freunden von den Humanisten das Kleinod weiter zu gestalten. Am Grundstücksrand hat Eckartsberg mit Veronika und Guido Kroll sowie Udo Hielscher und weiteren Hain-Begeisterten eine 180 Pflänzchen starke, angehende Buchenhecke gepflanzt. „Wir wollten die Grenze zum Nachbargrundstück eindeutiger gestalten“, so Eckartsberg.

Dort befindet sich das Clubheim des Angelvereins Schloß Ricklingen. Die Grenze wurde nun natürlich markiert, nachdem im vergangenen Herbst bereits weitere Bäume in den Hain gepflanzt wurden. Denn die moderne und günstige Art der Urnenbestattung (Einäscherung) in natürlicher Umgebung ist beliebt. Und um jeden Baum – im Hain stehen mehrere Dutzend viele Jahrzehnte alte Laubbäume – passen „nur“ maximal zwölf Begräbnisse.

Zur Galerie Das Wetter hielt und so hatten die Mitglieder des Humanistischen Vereins aus Garbsen viel Freude beim Pflanzen von 180 Buchen-Ablegern am Rande des Bestattungshain in Schloß Ricklingen.

Viele Gräber schon reserviert

Von den insgesamt 1600 Plätzen sind bereits knapp 600 belegt – und das, obwohl der Bestattungshain erst im vergangenen August behördlich freigegeben wurde. „Wer sich einen Platz für sich oder Angehörige sichern möchte, sollte sich beeilen“, sagt Eckartsberg. Es seien zwar erst etwa 60 Beerdigungen gewesen, doch viele Familien hätten sich schon für den ruhigen, natürlichen Ort der Beisetzung entschlossen. 99 Jahre gilt die Reservierung, die je nach Lage im Hain zwischen 500 und 600 Euro pro Begräbnis kostest.

Dutzende Meter Ableger für die künftige Buchenhecke pflanzten die Humanisten in 90 Minuten. Quelle: Torben Ritzinger

Im Gegensatz zu einem christlichen Friedhof erinnert jedoch hauptsächlich eine an den Baum angebrachte Plakette an die verstorbene Angehörige. „Der Wald bleibt begehbar und wir wünschen uns auch, dass es ein Ort zum ruhigen Verweilen ist“, sagt Eckartsberg. Dazu werden in den kommenden Wochen noch Bänke an verschiedenen Stellen verteilt, zudem werden die wuchernden Brombeeren und weiteres Gestrüpp entfernt.

Ein weiterer Unterschied zum angrenzenden Friedhof: der beigesetzte Mensch muss keiner Konfession angehört haben. „Auch Ungläubige sind hier willkommen“, sagt Eckartsberg. Statt einer kirchlichen Zeremonie kann beispielsweise ein humanistischer Feiersprecher für die Trauerfeier gebucht werden. „Das Interesse am naturnahen Begräbnis ist groß und die Leute kommen nicht nur aus Garbsen, sondern auch aus Wunstorf, Seelze und Neustadt“, so der Vorsitzende.

Von Torben Ritzinger