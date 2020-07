Wie sieht ein insektenfreundlicher Garten aus? Dazu lohnt sich ein Besuch bei Heinrich Baumgarten in Schloß Ricklingen. Viele unterschiedliche Pflanzen bieten Bienen Nahrung. „Ein Paradies“, sagt der Nabu-Vorsitzende.

„Es summt und brummt“: Heinrich Baumgarten (links) schaut sich gemeinsam mit Waldemar Wachtel vom Nabu die Pflanzen in seinem Naturgarten in Schloß Ricklingen an. Quelle: Anke Lütjens