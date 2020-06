Garbsen

„Den Mundschutz nehmen wir zum Trinken ab“, sagt Michael Humbert und lächelt. Mit seinen fünf Freunden sitzt er unter dem Maibaum im Biergarten des Landhauses am See – an zwei Tischen, in der nötigen Entfernung, jeder ein Bierglas vor sich. „Das ist zwar ein bisschen Gemütlichkeit trotz Abstand, doch so richtig ausgelassen ist unsere Stimmung noch nicht“, sagt der 67-Jährige aus Garbsen-Mitte.

Seit rund vier Jahren treffen sich die sechs Männer unter den Bäumen am Seeweg, immer am späten Montagnachmittag. Das ist erst seit Kurzem wieder möglich – wenn auch unter Auflagen. Seit dem 18. Mai hat der Biergarten der Gastronomen Sina und Marco Schaffeld wieder geöffnet. Seit Mitte März musste der Biergarten wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, wie auch die Biergärten des Hotels und Restaurants Bullerdieck in Frielingen und des Wirtshauses Wildhäger in Havelse.

Anzeige

„Ich finde es traurig, dass es noch so leer hier ist“, sagt Humberts Tischnachbar Peter Knigge. „Der Biergarten ist doch gerade zu Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, ein bisschen Geselligkeit im Freien zu haben“, ergänzt Ulrich Eitzmann nebenan.

Weitere HAZ+ Artikel

Einbahnstraße am Eingang

Betreiber Schaffeld und sein Biergartenchef Pawel Klat haben alles für dieses bisschen Geselligkeit vorbereitet. Am Eingang haben sie eine Einbahnstraßenregelung für die Besucher geschaffen. „Bitte achten Sie auf die Laufrichtung“, steht auf dem rot-weißen Schild. Desinfektionsspray ist kreativ an Bäumen angebracht, Hinweisschilder zu Hygiene- und Abstandsregeln ebenso. Nur jeweils ein Gast darf die Toilette besuchen.

Arbeitet mit Mund- und Nasenschutz: Kevin Kralj serviert im Biergarten im Landhaus am See. Quelle: Jutta Grätz

Besucher halten sich an Auflagen

Jeder Gast ist zudem verpflichtet, seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Im Landhaus am See ist das schriftlich möglich oder völlig kontaktlos – mit dem Einscannen eines sogenannten QR-Codes via Smartphone. „Das ist ja einfach“, sagt Hans-Jörg Jacobsen, der für eine kurze Pause bei einer Fahrradtour im Biergarten anhält und an der Holzbude am Eingang den Code abfotografiert. „Diese Dokumentation ist wichtig, um im Fall einer Corona-Ansteckung eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können“, erklärt Schaffeld.

„Die meisten der Gäste halten sich an die Auflagen“, sagt er. Es habe nur wenige Situationen gegeben, in denen Besucher auf die Corona-Regeln hingewiesen werden mussten. „Das betraf vor allem große Gruppen, die ganz offenbar nicht aus nur zwei Haushalten kamen.“ Ein bisschen würde er sich aber derzeit schon wie ein Polizist fühlen oder aber als Erzieher, sagt Mitarbeiter Moritz Lühmann. „Wo wir sonst auf Jugendschutz achten müssen, geht es aktuell um Abstand, Hygiene und Kontaktbeschränkungen.“

Maskenpflicht für die Mitarbeiter

Eine Maskenpflicht für die Besucher gibt es nicht. Nur die Mitarbeiter müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie servieren oder die Tische abräumen. „Es gibt Schlimmeres“, sagt Lühmann, „Hauptsache, das Geschäft läuft wieder.“

Weder die Hygieneregeln, die Dokumentation der Personalien noch die Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette können die Laune von Ingrid Hesse und ihrem Mann Frank trüben. Das Ehepaar sitzt im Biergarten von Bullerdieck in Frielingen und wartet auf Rippchen mit Salat. „Dieser Biergarten hat eine tolle Atmosphäre“, sagt Ingrid Hesse. „Wir kommen seit 50 Jahren her, der Biergarten ist so etwas wie unsere zweite Terrasse.“

„Dieser Biergarten hat eine tolle Atmosphäre“: Ingrid und Frank Hesse. Quelle: Jutta Grätz

Man müsse die Regeln eben akzeptieren, Gesundheit gehe vor. „Wir sind froh, dass wir wieder hier sein können“, sagt sie und stellt sich mit gebührendem Abstand in die Schlange, um Getränke abzuholen. Die Rippchen serviert indes Elisa Bartling, Auszubildende im ersten Lehrjahr, allerdings mit Mund- und Nasen-Bedeckung. „Das Arbeiten mit Maske ist schon anstrengend, darunter wird es schnell stickig“, sagt die junge Frau.

Schön luftig ist es indes im Garten direkt neben dem Biergarten. „Hier lassen sich die Abstandsregeln gut umsetzen“, berichtet Gastronom Mike Bullerdieck. Daher habe man entschieden, den Biergarten zu erweitern. „Das werden wir auch über die Corona-Zeit hinaus beibehalten“, sagt er. An Tisch 23 haben Andrea und Bernhard Kaiser Platz genommen. „Wir haben nach der Corona-Pause schon öfter hier Station gemacht“, sagt Andrea Kaiser. „Anfangs waren wir noch ein bisschen vorsichtig, doch wir haben das Gefühl, dass hier der Hygienestandard sehr hoch ist.“

Die Stammgäste Andrea und Bernhard Kaiser (links) werden von Gastronom Mike Bullerdieck persönlich begrüßt – aus der Entfernung. Quelle: Jutta Grätz

„Wir machen dafür lieber ein bisschen mehr als zu wenig“, sagt Bullerdieck. Der Aufwand für die Corona-Auflagen sei aber schon ziemlich hoch. „Nicht nur personell, sondern auch finanziell, aber das können wir natürlich nicht auf unsere Preise aufschlagen“, sagt er.

Zur Galerie Biergärten in Garbsen sind nach Corona-Lockerungen wieder geöffnet. Biergartenbesucher müssen sich wie überall auf Regeln zu Abstand und Hygiene einstellen.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz