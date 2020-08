Schloß Ricklingen

Das heiße Sommerwetter zieht seit Freitag zahlreiche Badegäste zum Blauen See – zum Teil so viele, dass die Parkplätze völlig überfüllt sind. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, war der kostenpflichtige Parkplatz am Sonnabend schnell erschöpft. Zudem sei es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Alten Ricklinger Straße insbesondere im Bereich der Aus- und Auffahrt zur Autobahn 2 gekommen. Um das zu verhindern hat die Polizei am Sonntagmorgen die Zufahrt zum See über die Gutenbergstraße gesperrt.

„Die Zufahrt zum Blauen See, auf der ab der Autobahnunterführung ein absolutes Halteverbot gilt, wurde an beiden Tagen vollständig zugeparkt“, sagt Polizeihauptkommissar Benjamin Scheerle. Ebenso auf Grünflächen rund um den Blauen See und im Bereich der Leinemasch hätten die Autofahrer teilweise rücksichtslos wild geparkt. Allein am Sonnabend habe die Polizei mehr als 200 Falschparker registriert.

Zahlreiche Badegäste sind an diesem Wochenende an den Blauen See geströmt – wie auch schon am vergangenen Wochenende auf diesem Foto. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Parksünder werden abgeschleppt

„Da die Parkverstöße dazu führen können, dass selbst Rettungswege für Rettungswagen undFeuerwehr nicht freigehalten werden, müssen Parksünder grundsätzlich damit rechnen, dass die Fahrzeuge auf ihre Kosten abgeschleppt werden“, so Scheerle. Zusätzlich zur Sperrung seien umliegend die Feldwege mit Absperrband versehen worden, um die ohnehin verbotene Nutzung der Feldwege mit Autos zu verhindern.

Der Betreiber der Freizeitanlage am Blauen See, Peter Amend, sagte am Sonntagmittag, der Ansturm sei am Sonnabend so groß gewesen, dass vorübergehend keine Badegäste mehr zum See gelassen wurden. „Wenn Besucher nicht mehr genügend Platz am Strand finden, müssen wir den See schließen, bis sich die Lage entspannt“, so Amend. Das sei in den vergangenen Jahren schon so gewesen. Am Sonnabendnachmittag war der See bereits um 14 Uhr voll. Wegen der Corona-Pandemie muss der Betreiber in diesem Jahr zusätzlich darauf achten, dass am Strand, an den Anlagen und im Wasser die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Von Linda Tonn