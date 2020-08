Schloß Ricklingen

„Achten Sie auf Ihre Mitmenschen und halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein“: Am Montagvormittag um 10.30 Uhr ist eine solche Durchsage am Blauen See wenig dringlich. Bei schwülwarmem Wetter und einigen Wolken am Himmel liegen nur wenige Badegäste in großen Abständen am Strand. Die Gastronomie ist noch geschlossen und auch an der Wasserski-Anlage kommt es zu keinem großen Gedränge. Wie schnell sich diese Situation allerdings ändern kann, hat der Betreiber des Naherholungsgebiets, Peter Amend, am Wochenende erlebt.

Bei heißen 34 Grad ging am Sonnabend gegen 14 Uhr nichts mehr: Badegäste, die auf den ausgewiesenen Parkflächen keinen Platz mehr gefunden hatten, stellten ihren Wagen kurzerhand an der Zufahrtsstraße ab. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, nutzten viele Autofahrer zudem Grünflächen rund um den See und in der Leinemarsch als vorübergehenden Parkplatz. „Das habe ich in all den Jahren noch nie erlebt“, sagt Amend. Gleichzeitig sei es am Strand eng geworden – zu eng, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Handtüchern und Schwimmern halten zu können. „Wir hatten gehofft, dass Schilder und Durchsagen ausreichen würden.“

Mitarbeiter überwachen den Strand

Kurzerhand wurde der See für neue Gäste geschlossen – und Amend erarbeitete ein Konzept, um einen erneuten Besucheransturm zu überblicken und bei drohender Überfüllung schnell reagieren zu können. „In den vergangenen Jahren war das nicht nötig“, sagt er. „Wenn die 500 Parkplätze alle belegt waren, haben wir zwar Autos weggeschickt, aber nie Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad gekommen sind.“ Wer mit der Enge am Strand zurechtkam, konnte bleiben.

Doch in diesem Jahr muss Amend wegen der Corona-Pandemie ein Auge darauf haben, wie viele Menschen am See liegen, schwimmen und die Anlagen nutzen. Bereits für Sonntag hatte er fünf zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt, die den ganzen Tag den Strand überwachten, Badegäste auf den Abstand hinwiesen und überprüften, dass es nicht zu voll wurde.

30.000 Quadratmeter Strand stehen den Badegästen am Blauen See zur Verfügung. Vor allem direkt im Eingangsbereich wird es schnell voll. Quelle: Linda Tonn

„Wir schauen, dass keine Gruppen von mehr als zehn Personen zusammenliegen“, sagt Amend. 30.000 Quadratmeter Strand stehen den Gästen offen, doch ab Mittag wird es regelmäßig eng. Die Mitarbeiter patrouillieren am Strand. „Zudem sind wir dazu übergegangen, die Gäste schon zu begrüßen, bevor sie ihr Handtuch ausgebreitet haben und sie auf freie Flächen hinzuweisen“, sagt Amend. Denn üblicherweise sei der Strand direkt am Eingang und unweit der Parkplätze am schnellsten voll.

Fußgänger werden auch zurückgeschickt

Sobald der Strand annähernd voll ist, geben die Mitarbeiter diese Information an die Kollegen weiter, die Kasse und Zufahrt im Blick haben. Das war am Sonntag erneut gegen 14 Uhr der Fall, ab 15 Uhr wurden allerdings wieder 100 Gäste zugelassen.

„Wir stehen bereits an der Unterführung der A2. Dort kann man den Verkehr am sichersten steuern“, sagt Amend. Bei Überfüllung müssen Autofahrer dann an dieser Stelle umdrehen. „Wer einen Kurs auf einer der Anlagen gebucht hat, zum Campingplatz oder zur Golfanlage will, wird aber durchgelassen“, so der Betreiber.

Damit die Gäste, die zu Fuß von der Haltestelle Garbsener Schweiz die 800 Meter zum See nicht umsonst laufen müssen, um dann zu erfahren, dass der See vorübergehend geschlossen ist, fängt sie ein Mitarbeiter direkt an der Bushaltestelle ab. „So viel Service muss sein“, sagt Amend. Natürlich wisse er auch, wie ärgerlich eine solche Nachricht sei. „Aber ich bin verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden“, sagt er.

Für den Betreiber des Sees bedeutet ein Sommer mit Corona auch einiges an Organisation und Mehraufwand – und finanzielle Einbußen. „Am Sonntag kamen etwa 2800 Gäste. Ohne Corona wären es sicherlich 1000 mehr gewesen.“ Auch die Zahl der zu vermietenden Liegen musste er reduzieren, damit die Abstände eingehalten werden können. „Ich habe darauf verzichtet, die Eintrittspreise zu erhöhen“, sagt Amend. Denn gerade in diesen Sommerferien sei der See für viele Familien ein Urlaubsersatz.

Auch die Anzahl der Liegen ist reduziert worden, damit ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Er wird immer wieder überprüft. Quelle: Linda Tonn

„Wir sind gerüstet“

Wenn die Zahl der Badegäste am frühen Nachmittag wieder ansteigt, sind die zusätzlichen Mitarbeiter erneut im Einsatz. „Ich denke, unter der Woche bleibt das aber alles im Rahmen“, so Amend. Und für die Wochenenden sei man jetzt gerüstet.

Um auch die Zahl der Falschparker einzudämmen und die Zufahrtswege für Rettungsdienste und Feuerwehr sicher offenzuhalten, hat die Polizei Garbsen angekündigt, dass Fahrzeuge konsequenter abgeschleppt werden.

Von Linda Tonn