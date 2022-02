„Blinde Zerstörungswut“: Unbekannter fällt illegal Bäume in Berenbostel

Berenbostel

Der Anblick macht Kai Harms immer noch fassungslos: Vor seinen Füßen, am Ufer des Regenrückhaltebeckens nahe der Straße Im Fuchsfeld in Berenbostel liegt eine mächtige Birke. Der Baum wurde gefällt – und zwar offensichtlich nicht besonders fachkundig. „Die Spuren zeigen eindeutig, dass jemand wie wild mit einer Axt auf den Stamm eingeschlagen und sein Werk später mit einer Handsäge vollendet hat“, sagt Harms, der in der Nähe wohnt und fast täglich an dem Gewässer spazieren geht.

Birke ist bereits der vierte gefällte Baum

Die ungefähr 40 Jahre alte Birke ist bereits der vierte Baum, der in den vergangenen Tagen auf diese Weise illegal gefällt worden ist. Weitere Bäume weisen zudem eindeutige Beschädigungen durch Axtschläge auf. Den ersten entdeckte Harms’ Frau bei einem Spaziergang am 23. Januar. „Sie dachte anfangs noch, dass vielleicht ein Biber den Baum angenagt hat. Aber ich habe mir die Spuren angesehen und konnte das ausschließen“, sagt Harms.

Die Polizei hat einen Teil des Geländes mit Flatterband abgesperrt. Quelle: Gerko Naumann

Weder ein Tier noch der Sturm trage hier die Verantwortung, sondern eindeutig ein Mensch mit einer Axt. „Meine einzige Erklärung für diese Tat lautet: Hier hat jemand seine blinde Zerstörungswut an der Natur ausgelassen. Vielleicht hat er auch eine Axt zu Weihnachten geschenkt bekommen und wollte sie mal ausprobieren“, sagt Harms. Gemeinsam mit seiner Frau hat er die Polizei in Garbsen auf den Umweltfrevel aufmerksam gemacht. Die Beamten seien dann auch an das Rückhaltebecken gekommen, um sich ein Bild von der Zerstörung zu machen.

Das bestätigt Karin Homann, Sprecherin der Polizei Garbsen, auf Anfrage. Ihre Kollegen hätten Fotos von den gefällten Bäumen gemacht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sei vor Ort jedoch noch nicht aufgenommen worden. „Anzeige erstatten kann nur der Geschädigte selbst. Und das ist in diesem Fall die Stadt Garbsen, die Eigentümerin des Geländes ist“, erklärt die Polizistin.

„Vandalismus an der Natur“: So reagiert der Nabu Das Thema Bäume beziehungsweise deren Abholzung beschäftigt die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) in Garbsen derzeit wie kaum ein anderes. Die Ehrenamtlichen setzen sich mit einer Onlinepetition für ein Wäldchen zwischen Campus und B 6 ein, das für das geplante Steakhaus „Lewenslust“ gefällt werden soll – dann natürlich mit politischem Beschluss und ganz legal. Um so mehr erschrocken ist Martina Märtz vom Nabu-Vorstand, wenn jemand illegal Bäume fällt. „Das ist für mich nichts anderes als Vandalismus an der Natur“, sagt Märtz, die von solchen Fällen in Garbsen bisher noch nichts gehört hat. Sie will nun mit ihren Kolleginnen und Kollegen überlegen, wie man die Bäume vor solchen Angriffen schützen kann. „Es ist ja schon schlimm genug, wenn die Leute ihren Müll an den Gewässern liegen lassen, jetzt fällt auch noch jemand rücksichtslos die Bäume, das darf nicht sein“, sagt Märtz.

Mittlerweile hat die Stadt genau das auch getan, bestätigt Sprecherin Christina Lange. „Wir gehen davon aus, dass jemand mutwillig mit einer Axt auf die Bäume eingeschlagen hat“, sagt sie.

Der Unbekannte hat das Holz einfach am Ufer liegen lassen. Quelle: Gerko Naumann

Aber was passiert jetzt mit den gefällten Bäumen? Das Holz hat der Unbekannte mit der Axt nämlich nicht etwa mitgenommen, sondern achtlos am Ufer liegen lassen. Die Aufräumarbeiten übernehmen jetzt Mitglieder des Angelvereins Garbsen. Der hat das Gewässer von der Stadt gepachtet, damit die Mitglieder dort angeln können. „Zum Glück haben wir einige Leute im Verein, die einen Kettensägenschein haben“, sagt der Vorsitzende Simon Beer.

Angler beseitigen das Chaos

Für die Angler ist das bereits der zweite Einsatz dieser Art in den vergangenen Tagen. „Der Sturm am Wochenende hat mehrere Bäume auf unserem Gelände in Garbsen-Mitte umgeknickt. Teilweise mussten wir sie aus dem Wasser ziehen“, berichtet Beer. Über den zusätzlichen und reichlich unnötigen Arbeitseinsatz in Berenbostel seien die Naturfreunde verständlicherweise nicht gerade erfreut. „Wir müssen jetzt das Chaos beseitigen, weil jemand auf völlig dämliche Weise die Bäume zerstört hat“, findet der Vorsitzende deutliche Worte. Für die Ehrenamtlichen sei es das erste Mal, dass jemand absichtlich so die Natur auf ihrem Gelände zerstöre.

Immerhin: Das achtlos im Wald liegen gelassene Holz der gefällten Bäume kommt demnächst doch noch einem sinnvollen Zweck zugute: „Das landet im Ofen in unserer Hütte, die wir damit heizen“, sagt Beer.

