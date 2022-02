Brand in Altgarbsen: Feuerwehr rettet Verletzten aus seiner Wohnung

Altgarbsen

Beim Brand in einer Wohnung in Altgarbsen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in der Küche ausgebrochen.

Die Feuerwehr wurde gegen 4.45 Uhr in den Einsatz in einem Wohnblock an der Ziegeleistraße geschickt. Nach Angaben eines Polizeisprechers musste der Mieter aus der Wohnung gerettet. Die Brandschützer hatten die Flammen zügig unter Kontrolle.

Der Mann soll eine Rauchvergiftung erlitten haben und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Von Britta Mahrholz und Christian Elsner