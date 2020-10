Auf der Horst

Der Polizei Garbsen sind vier Brandstiftungen innerhalb von drei Tagen im Stadtteil Auf der Horst gemeldet worden. Der erste Fall spielte sich am Sonnabend gegen 22.25 Uhr an der Bushaltestelle Schönebecker Allee am Planetenring ab. Dort brannte ein Stapel Zeitungen. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der allerdings unerkannt flüchten konnte.

Am Sonntag gingen ein Mülleimer aus Plastik am Falkenhorst (19.40 Uhr) und ein Altpapiercontainer am Uranushof (21.25 Uhr) in Flammen auf. Am Montag gegen 20.25 waren Polizei und Feuerwehr dann erneut am Uranushof im Einsatz, weil ein Abfallcontainer brannte. Zeugen beobachteten an allen drei letztgenannten Tatorten jeweils eine größere Gruppe Jugendlicher. Die war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da, es wurden jedoch Personen in der Nähe kontrolliert, teilen die Beamten mit.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

