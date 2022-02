Berenbostel

Einen größeren Einsatz der Feuerwehr hat ein Autofahrer in Berenbostel am Mittwochvormittag ausgelöst: Bei der Alarmierung war zunächst von einem brennenden Bus die Rede – vor Ort stellte sich die Situation jedoch deutlich harmloser dar, als zunächst angenommen.

Gegen 10.40 Uhr war der Alarm bei Feuerwehr und Polizei eingegangen: An der Siemensstraße in Berenbostel soll ein Bus brennen. Wenige Minuten später trafen mehrere Feuerwehrwagen und die Polizei ein. Einen Linienbus fanden die Kräfte dabei nicht vor, jedoch einen VW-Bulli, der aus dem Motorraum qualmte.

Flammen im Motorraum löscht der Fahrer selbst

Der Fahrer war nach seinem Einkauf bei einem nahen Discounter auf der Siemensstraße Richtung Am Hechtkamp unterwegs, als plötzlich dichter Qualm aus der Motorhaube quoll. Der Berenbosteler stoppte das Auto am Fahrbahnrand und öffnete die Motorhaube. Sofort schlugen ihm Flammen aus dem Motorraum entgegen, ausgelöst durch ein durchgeschmortes Kabel. Per Feuerlöscher – den hatte er sich von dem Unternehmen geborgt, vor dessen Einfahrt er gestoppt hatte – löschte der Mann den Brand. Er blieb dabei unverletzt.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war die Situation bereits entschärft. Gegen 10.55 Uhr konnten die Feuerwehrleute unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Polizei sicherte noch die Unfallstelle, der VW-Bus, Baujahr 1999, musste abgeschleppt werden – Totalschaden.

Von Simon Polreich