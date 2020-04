Garbsen

Seit Mittwoch, 1. April, müssen Hundebesitzer ihre Tiere im Park, Wald und auf dem Feld wieder an die Leine nehmen. Darauf weist die Stadt Garbsen hin. Grund ist die sogenannte Brut- und Setzzeit, die bis zum 15. Juli dauert. Viele Vogelarten beginnen schon jetzt, am Boden ihre Nester zu bauen und zu brüten. Die Leinenpflicht gilt auch für die Freilauffläche am Berenbosteler See.

Geldbußen bis 5000 Euro

„Verstöße gegen die Anleinpflicht können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Mitarbeiter der Stadt kontrollieren die Einhaltung des Leinenzwangs.

Generell gibt es in Garbsen keine Pflicht, Hunde an die Leine zu nehmen. Allerdings muss in bestimmten Gebieten wie dem Stadtpark, dem Werner-Baesmann-Park und dem Park am Berenbosteler See die Leine ganzjährig angelegt werden. Außerdem gilt der Leinenzwang in der Nähe von Schulen und Kitas und in den Wildschongebieten.

