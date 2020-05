Garbsen

Das Bürgeramt im Rathaus Garbsen ist wieder offen. Am Montag haben die Mitarbeiter wieder Kunden mit Termin bedient. Die Abteilung ist aufwändig mit Corona-Schutz ausgestattet worden. Wie war der Auftakt?

„Nicht entspannt, aber gut“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin, „unser Konzept scheint aufzugehen.“ Konzept bedeutet: Jeder Besucher wird am Südeingang der Rathaushalle nach seiner Terminbestätigung gefragt. Wer keinen Termin hat, muss wieder gehen. Das ist am Montag in Einzelfällen passiert. Wer nur die Bestätigung vergessen hat, den finden die Mitarbeiter vom Eingang in ihrer Namensliste. Als Bestätigung werden die ausgedruckte E-Mail des Bürgeramtes mit dem Termin und die Mail auf dem Smartphone akzeptiert. Danach ist der Weg ins Bürgeramt frei. Jeder Besucher wird seinem Sachbearbeiter zugewiesen. Für kleine Formalitäten hat das Team zwei Schnellschalter eingerichtet.

260 Termine pro Tag

Sämtliche Arbeitsplätze sind Corona-konform mit mehrteiligen Plexiglas-Scheiben ausgerüstet worden. Quelle: Stadt Garbsen

260 Termine kann die Verwaltung pro Tag vergeben. Das ist die fast gleich hohe Kapazität wie vor Corona. Wer trotz Termin warten muss, setzt sich mit sicherem Abstand in die Wartezone. Die Zahl der Stühle ist deutlich reduziert. Jeder Arbeitsplatz ist fast wie mit einer Kabine eingehaust – kein kleiner Spuckschutz wie beim Bäcker, sondern hohe und breite, mehrteilige Plexiglas-Wände schirmen Besucher und Sachbearbeiter voneinander ab. Jens Bollinger, Leiter der Abteilung, hat sich für diese besonders sensible Abteilung ein detailliertes Konzept zurechtgelegt.

„Die nächsten 14 Tage sind fast ausgebucht“

Am Eingang weisen Schilder auf die besondere Situation hin. Quelle: Stadt Garbsen

Die Herausforderung der Mitarbeiter ist es jetzt, den Berg von Anliegen abzuarbeiten. 200 Terminanfragen lagen bis Montagmorgen vor. „Die nächsten 14 Tage sind fast ausgebucht, besonders die Randzeiten, die gerne von Berufstätigen nachgefragt werden“, sagt Irvin. Termine werden nach Dringlichkeit vergeben. Engpass ist die telefonische Terminvergabe, einen Online-Service gibt es nicht. Die Nummer (05131) 707270 ist fast dauerhaft besetzt. „Immer wieder versuchen oder besser: Eine E-Mail schreiben mit dem konkreten Anliegen und einer Rückrufnummer“, sagt Irvin, „es kann am Anfang ein wenig dauern, bis der Stau abgearbeitet ist.“ Die E-Mail-Adresse lautet buergerbüro@garbsen.de.

Von Markus Holz