Garbsen

Der Sieg ist deutlich, und der Sieger heißt Claudio Provenzano. Was bedeutet das für Garbsen? Erstmal nur dies: Der Nachfolger von Christian Grahl wird den Kraftakt vollbringen müssen, die Stadt nach außen zu repräsentieren, eine Mehrheit im Rat zu sichern und in der Stadtverwaltung wieder für ein Vertrauens- und Arbeitsklima zu sorgen. Das sind harte Bretter für den Neuling. Für’s Bohren braucht Provenzano alle Unterstützung, die er in der Stadt bekommen kann.

Beide haben das Vertrauen der Wähler gewonnen

Hat der Bessere gewonnen? Das ist kaum zu beantworten, wir kennen beide nur aus dem Wahlkampf, nicht im Arbeitsmodus. Der Sieg für Provenzano geht in Ordnung. Er hat mit der SPD gekämpft, hat sie hinter sich gebracht und wieder ein Gefühl von Zusammengehörigkeit geschaffen. Provenzano war vorher in der politischen Arbeit nach außen ein Niemand. Er hat Format gewonnen und gelernt. Das gilt genauso für seinen Konkurrenten Björn Tegtmeier. Beide haben leidenschaftlich um Stimmen gerungen, sind fair geblieben und respektvoll miteinander umgegangen. Hut ab für die Leistungen beider Kandidaten.

Der Drops ist gelutscht

Der hohe persönliche Einsatz ist ein Grund für den Provenzano-Sieg, die politische Großwetterlage zu Ungunsten der CDU ist ein weiterer. Da hat sich Tegtmeier überhaupt nichts vorzuwerfen. Dass die Nähe zwischen ihm und der einflussreichen Familie Hahne in Meyenfeld geschadet hat, ist reine Spekulation und wird von der SPD gern so kolportiert. Vielleicht hat Tegtmeier auch etwas überzogen mit der Vielzahl von Anzeigen und Plakaten. Der letzte Grund für die deutliche Niederlage wird sich nie feststellen lassen. Im Rathaus müssen CDU und SPD nun beweisen, dass sie Garbsen voranbringen wollen. „Zusammen“ war aus gutem Grund ein zentrales Wort in Provenzanos Wahlkampf.

Wie schwer wiegt das „Erbe Grahl“?

Amtsinhaber Christian Grahl gratuliert knapp mit den Worten: "Provenzano ist ein guter Typ." Quelle: Markus Holz

Ist das Ergebnis gut für Garbsen? Ja, weil wieder jemand Bürgermeister ist, der die Stadt kennt und sich nicht lange reinfühlen muss in Stadtteile und Dörfer. Provenzano weiß, worum es geht. Damit gewinnt er Zeit für das Einarbeiten in die Verwaltung. Denn er weiß vielleicht noch nicht, wie schwer das „Erbe Grahl“ ist: Der scheidende Verwaltungschef hat den Konflikt um die Führung des Baudezernates nicht gelöst. Er hat zugelassen, dass im Rathaus ein Klima des Misstrauens entstanden ist und dass auf Hinweise von Bürgern zur frostigen Atmosphäre in seiner Administration keine Konsequenzen gefolgt sind. Das juristische „geht nicht“ regiert derzeit vor dem „Wir machen es so, dass es geht“. Das war am Anfang der Grahl-Zeit ganz anders. Provenzano muss das wieder drehen. Für diesen Klimawandel stehen die Dezernenten Walter Häfele, Monika Probst und Frank Hauke genauso in der Verantwortung wie Provenzano.

Provenzano wird viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um das wieder ins Lot zu bringen – vielleicht mit härterer Hand, als ihm das selbst lieb ist. Der 41-Jährige ist jetzt Chef im Rathaus. Wenn er dieses Selbstverständnis mitbringt und den Mitarbeitern wieder ein Gefühl der Wertschätzung geben kann, erst dann hat er die Wahl wirklich gewonnen.

Auf die Grünen kommt es an

Wie erfolgreich Provenzano sein kann, hängt auch vom Rat ab. Rot-Grün kann eine knappe 22-Stimmen-Mehrheit für Provenzano werden. Die Grünen scheinen wie durch ein Wunder bekehrt zu sein von ihrer jahrelangen Sympathie für die CDU. Was dahinter steckt, haben sie noch nie öffentlich erklärt. Ob sie ein verlässlicher Partner sind, müssen sie erst beweisen. Der Führungswechsel von Darius Pilarski zu Dirk Grahn scheint für eine solche Verlässlichkeit zu sprechen. Nagelprobe werden jetzt die unzähligen Gesprächsrunden und die großen Entscheidungen über Haushalt, Kita-Bauten, die neue IGS, die Sanierung von Schulen, Klima und mehr bezahlbare Wohnungen. Die Aufgabenliste ist ellenlang.

Es hängt nicht alles an Provenzano

Es täte Garbsen gut, wieder einen Rat zu erleben, der „Wir für Garbsen“ sagt, der geschlossener Ziele verfolgt und den Bürgermeister unterstützt, statt mit taktischen Knüppeln zu werfen. Garbsen hat für den Vorwärtsgang mit diesem Bürgermeister eine große Chance, wenn die SPD nicht in eine alte Überheblichkeit zurückfällt, die CDU die Niederlage akzeptiert und die Grünen klar machen, was ihre Strategie ist. Es hängt enorm viel an Provenzano, aber nicht alles.

Von Markus Holz