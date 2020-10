Bürgermeister: Wasserverband Garbsen-Neustadt soll Kosten senken

Neustadt/Garbsen

Der Streit um den Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) geht weiter: In einer Pressemitteilung fordern die Bürgermeister Garbsens und Neustadts, Christian Grahl und Dominic Herbst, der Verband solle Kosten senken und die Zusammenarbeit mit anderen Versorgern prüfen, um die Wasserqualität hoch und den Preis angemessen halten zu können.

Mit großer Geste hatten die beiden Bürgermeister im Juni gefordert, der Verband möge Geschäftszahlen herausgeben und einen Fragenkatalog beantworten, den sie im Oktober 2019 eingereicht hatten. Die Antworten sind inzwischen eingegangen, die Verwaltungen hätten die Zahlen geprüft, berichtet Neustadts Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Bürgermeister sähen sich in den Befürchtungen bestätigt, die sie im Juni geäußert hatten.

„ Betriebskosten sind zu hoch“

„Der WVGN ist unterfinanziert“, heißt es in der Mitteilung. Die Eigenkapitalquote sei für die kommenden Aufgaben der Netz- und Anlagensanierung und für anstehende Investitionen zu gering – das hat der Verband im eigenen Geschäftsbericht 2019 eingeräumt. Notwendige Aufgaben könnten unter anderem aufgrund fehlender Finanzmittel nicht geleistet werden. Im Vergleich zu anderen Versorgern weise der WVGN zu hohe Betriebskosten aus. Hinsichtlich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen habe er Rückstände aufzuholen. Und auch wenn das relativ alte Netz in Hinblick auf Wasserverlust und Störungen noch unauffällig sei, sei es dem Verband nicht möglich, es in einem vertretbaren Zeitraum zu erneuern.

Bürgermeister bringen Stadtwerke-Verbund ins Spiel

Die Bürgermeister sprechen sich dafür aus, den Wasserpreis möglichst stabil zu halten, Wasserqualität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie wollten nun auf den Verband zugehen und Gespräche über mögliche Kooperationen führen, sagt der Garbsener Grahl. Und Neustadts Bürgermeister Herbst fügt hinzu: „Unseres Erachtens muss auch die LeineNetz mit in die Gespräche und Betrachtung eingezogen werden.“ LeineNetz ist der Verbund der Stadtwerke Garbsen und Neustadt, die mehr und mehr Aufgaben gemeinsam schultern. Seit Juli gibt es auch die gemeinsame Vertriebsgesellschaft LeineEnergie.

Sebastian Kratz (von links), Geschäftsführer Stephan Schumüller und der Verbandsvorsteher Wilfried Aick weisen die Kritik der Bürgermeister zurück. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Wasserverband weist Kritik zurück

Der kaufmännische Leiter des WVGN, Sebastian Kratz, zeigt sich verwundert über den erneuten Vorstoß der Bürgermeister. „Die Veröffentlichung in den Medien ist die erste Resonanz auf den im August vom Verband beantworteten umfangreichen Fragenkatalog der beiden größten Mitgliedsgemeinden“, sagt er. Der Verband hatte die Kritik der Bürgermeister im Juni postwendend zurückgewiesen. Kratz erinnert daran, dass beide Stadtoberhäupter nicht in den Verbandsgremien mitarbeiten, aber Vertreter der Räte die Entscheidungen mitgetragen haben – zum Beispiel über ein umfassendes Rohrnetzerneuerungskonzept, das der Verband 2012 vorgelegt hat. Zum WVGN gehören außer den beiden Städten noch etliche weitere Kommunen, die aber deutlich weniger Anteile halten.

Kratz : Verband vermisst vertrauensvolle Kommunikation

Er bedauere, dass die Kommunikation zu diesem wichtigen Thema von den Bürgermeistern in der Öffentlichkeit geführt werde, sagt Kratz. „Vor dem Hintergrund der immer wieder genannten Kooperation mit den Stadtwerken und der neu gegründeten LeineNetz GmbH besteht ein möglicher Zusammenhang“, mutmaßt er. Einer Kooperation mit den örtlichen Energieversorgungsunternehmen sperre sich der Verband nicht, sondern halte sie für sinnvoll, sofern sie Vorteile biete. Sie setze jedoch eine vertrauensvolle Betrachtung der gemeinsamen Aufgaben und eine entsprechende Kommunikation voraus, die der WVGN jedoch aktuell vermisse.

Von Kathrin Götze