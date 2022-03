Frielingen

Das Thema Glasfaserausbau ist in Frielingen zum offenen Wettbewerb zwischen dem Anbieter HTP und den Stadtwerken Garbsen geworden. HTP hat dort seine Glasfaseroffensive gestartet – kurz bevor die Stadtwerke verkündeten, für ganz Garbsen den Ausbau zu wagen. Kein Wunder also, dass der Glasfaserausbau bei der jüngsten mobilen Sprechstunde von Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) das Thema schlechthin war.

Aus aktuellem Anlass hatte der Bürgermeister auch Daniel Wolter, Geschäftsführer der Stadtwerke, mitgebracht. So wollten beide im persönlichen Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern individuelle Fragen klären – und für die Initiative der Stadtwerke werben.

Die Stadt verfolgt gemeinsam mit den Stadtwerken das Ziel, das gesamte Stadtgebiet an die Glasfaserinfrastruktur anzuschließen. Dabei werden 500 Kilometer Glasfaser verbaut. „Erste vorbereitende Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr erfolgen“, kündigte Provenzano in Frielingen an.

Müll, Kita-Plätze und die Grillhütte waren ebenfalls Themen

Da der Start unter anderem in Frielingen erfolgt, hat man dort besonderen Informationsbedarf ausgemacht. Wie die Hausanschlüsse erfolgen und sich die Konditionen gestalten – vor allem das interessierte viele Bürgerinnen und Bürger in der Sprechstunde.

Aber auch andere Themen, wie Fragen zu Müll, Verkehr und Kita-Plätzen, wurden angesprochen. Mitglieder des Dorfentwicklungsvereins etwa erkundigten sich, wie es an der Grillhütte weitergeht. „Wir planen eine Sanierung für dieses Jahr“, gab Provenzano bekannt.

Nächste mobile Sprechstunde am 31. März

Als Nächstes macht der Bürgermeister mit seiner mobilen Sprechstunde in Osterwald Station. Dort ist er am Donnerstag, 31. März, von 17.30 bis 18.30 Uhr am Gießelmannhof zu sprechen. Ein spontaner Besuch ist für Interessierte möglich. Um adäquat antworten zu können, bittet der Bürgermeister jedoch, Fragen zu komplexeren Sachverhalten vorab einzusenden – per E-Mail an buergermeister@garbsen.de oder per Post an Bürgermeister Claudio Provenzano, Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen.

Von Simon Polreich