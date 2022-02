Berenbostel

Erneut will er in den direkten Austausch mit den Bürgern treten: Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano kommt im Rahmen einer mobilen Sprechstunde am Dienstag, 15. Februar, nach Berenbostel.

Nach Garbsen-Mitte und Auf der Horst ist der Bürgermeister auf dem Dorfplatz in Berenbostel vor Ort, und zwar von 16 bis 17 Uhr. Das Kommunikationsteam des Rathauses bittet, dass Bürger ihre Fragen bereits jetzt einreichen. Dies soll helfen, dass Provenzano vor allem auf Fragen zu komplexeren Sachverhalten adäquat antworten kann.

Die Fragen sollten per E-Mail an buergermeister@garbsen.de gesendet werden oder per Post an die Adresse: Bürgermeister Claudio Provenzano, Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen.

Zudem bittet die Stadt Garbsen um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen einer Maske.

Von Simon Polreich