Mit der Veranstaltungsreihe „Bürgermeister vor Ort“ steht Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ab September Einwohnern wieder Rede und Antwort. Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Stadtteile sind eingeladen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. „Mir ist es wichtig, persönliche Gespräche mit Bürgern darüber zu führen, wie sie sich die Entwicklung von Garbsen vorstellen, und zu hören, was gut funktioniert“, sagte Grahl. Ihn interessiere allerdings auch, was nicht so gut laufe und verbessert werden müsste.

Die ersten Termine stehen bereits fest. Am Donnerstag, 3. September, ist Grahl in Heitlingen zu Gast. Es folgen Meyenfeld am Donnerstag, 10. September, Schloß Ricklingen am Montag, 14. September, Horst am Donnerstag, 24. September, und Frielingen am Donnerstag, 1. Oktober. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Anmeldung ist notwendig

Wegen der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie bittet die Stadtverwaltung um eine Anmeldung unter Telefon (05131) 707366 oder per E-Mail an buergerdialog@garbsen.de. Im Anschluss werden auch die Veranstaltungsorte mitgeteilt. Alle Veranstaltungen finden draußen statt.

2017 war Grahl schon einmal durch die Stadtteile gereist. Rund 500 Besucher waren zu den 13 Abendveranstaltungen gekommen. Bereits damals hatte der Verwaltungschef angekündigt, die Reihe wiederholen zu wollen. Bei der ersten Ausgabe von „Bürgermeister vor Ort“ hatten die Themen Stadtentwicklung und Wohnen, Kita und Schule, Sicherheit, Straßen und ÖPNV sowie Fluglärm im Fokus gestanden.

Von Linda Tonn