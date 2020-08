Heitlingen

Ab September ist Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) wieder in den Stadtteilen unterwegs, um sich vor Ort ein Bild von den Anliegen der Bürger zu machen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Mir ist es wichtig, persönliche Gespräche mit Bürgern darüber zu führen, wie sie sich die Entwicklung von Garbsen vorstellen und zu hören, was gut funktioniert. Genauso interessiert mich aber auch, was nicht rund läuft in der Stadt und was wir verbessern können“, so Grahl.

Die ersten fünf Termine stehen nun fest: Am Donnerstag, 3. September, ist Grahl in Heitlingen am Feuerwehrhaus, Vor den Höfen 5, vor Ort. Meyenfelder sind für Donnerstag, 10. September, ans Feuerwehrhaus, Im Bleeke 21, geladen. Schloß Ricklingen besucht der Bürgermeister am Montag, 14. September. Er kommt in den Pfarrgarten an der Voigtstraße 3. In Horst ist Grahl am Donnerstag, 24. September, am Stadtarchiv, Lehmstraße 1, und in Frielingen findet die Veranstaltung am Donnerstag, 1. Oktober, am Feuerwehrhaus, Tannenweg 1, statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Anmeldung ist erwünscht

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aus organisatorischen Gründen aber wünschenswert. Interessierte können sich unter Telefon (0 51 31) 70 73 66 oder per E-Mail an buergerdialog@garbsen.de melden. Wer dem Bürgermeister vorab schon Fragen zukommen lassen möchte, kann sich ebenfalls melden.

Von Linda Tonn