Garbsen

Wie entstehen in Garbsen schnell ausreichend Plätze für die Kinderbetreuung? Was tun gegen den Sanierungsstau in den Schulen? Was sind Ideen für mehr bezahlbaren Wohnraum und wie lässt sich die Digitalisierung in der Stadt schnell und effektiv vorantreiben? Es sind viele entscheidende Themen, die der künftige Verwaltungschef nach der Kommunalwahl im September bearbeiten muss.

Die vier Kandidaten und die Kandidatin der Bürgermeisterwahl in Garbsen diskutieren heute Abend beim HAZ/NP-Wahlforum miteinander – Sie können live dabei sein.

Nachdem der amtierende Bürgermeister Christian Grahl im Sommer 2020 angekündigt hatte, nicht mehr anzutreten, können sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl am Sonntag, 12. September, für ein neues Gesicht, unterschiedliche Parteibücher und Zukunftsvisionen entscheiden.

Das sind die Kandidaten:

Der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli ist in Garbsen politisch noch ein unbeschriebenes Blatt. Bekannt ist er trotzdem – und das wegen seiner sportlichen Erfolge als Trainer beim TSV Havelse und TSV Berenbostel. Er habe keine Angst vor der Aufgabe, sagt der 57-jährige Berenbosteler, der seit mehr als 20 Jahren in der Poststelle des Garbsener Rathauses arbeitet. „Das Selbstvertrauen für den Posten ist da.“ Seine Themen: weniger Jugendkrimiminalität, mehr Digitalisierung und mehr Elektromobilität in der Stadt.

Der 60-jährige Uwe Mohrhoff aus Schloß Ricklingen tritt für die Grünen an. Er selbst ist erst seit einem Jahr Mitglied der Partei, die für ihn „die größte Schnittmenge“ hat. Mohrhoff kennt das Innere des Garbsener Rathauses gut, er arbeitet von 1994 bis 2020 im Baudezernat. Im Februar 2020 wechselte er als Städtischer Baurat in die Stadtverwaltung Wunstorf. Als Bürgermeister will er vor allem die klassischen grünen Themen vorantreiben und Garbsen bis 2035 klimaneutral aufstellen. Aber auch schnelle Lösungen für Kitaplätze und alternative Wohnformen sind ihm wichtig.

Ebenfalls viel Erfahrung in der Garbsener Stadtverwaltung bringt die Kandidatin der FDP, Monika Probst, mit. Die 55-Jährige ist selbst kein Mitglied der Partei, hat sich aber mit den Ideen der Liberalen auseinandergesetzt und sich überzeugen lassen. Dass die amtierende Schul- und Sozialdezernentin führen kann, hat sie für Garbsen bereits unter Beweis gestellt. Nun will sie einen Schritt weiter gehen. „Ich hatte schon vorher für mich überlegt, ob ich das kann und will, falls Herr Grahl nicht mehr zur Wahl antreten und mich jemand fragen sollte“, sagt sie. Als einige der wichtigsten Themen der nächsten Jahre bezeichnet sie die Wohnraumversorgung, die Schaffung von Kita-Plätzen, den Klimawandel und die Digitalisierung.

Für die Garbsener SPD zieht der 41-jährige Claudio Provenzano ins Rennen. Aktuell arbeitet er in einer Führungsfunktion bei Volkswagen, engagiert sich aber bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich und in der Politik. Seit 2016 sitzt Provenzano für die SPD im Rat, zudem ist er der Vorsitzende der SPD-Abteilung Berenbostel/Stelingen. Er glaube fest daran, dass er ins Garbsener Rathaus einziehen kann, sagt der Berenbosteler. Sein Moto im Wahlkampf lautet „Machen wird mehr möglich machen“. Zum Schwerpunktthema seiner Kandidatur hat der 41-Jährige die Kinderbetreuung in der Stadt gemacht.

Björn Tegtmeier steht seit April 2021 als Bürgermeisterkandidat der CDU fest. Der 42-jährige gebürtige Berenbosteler lebt mit seiner Familie und drei Kindern in Schloß Ricklingen. Der ausgebildete Pilot würde als Garbsener Bürgermeister vor allem vieles anders machen, wie er selbst sagt. Die Worte lösungsorientiert, pragmatisch und wertschätzend fallen ihm als erstes ein, wenn er an die Arbeit im Rathaus denkt. Tegtmeier war bereits Mitglied des Ortsrates Horst, stellvertretender Ortsbürgermeister und saß bis 2017 im Rat der Stadt Garbsen. Auch für sind ausreichend Betreuungsplätze für Garbsener Familien ein wichtiges Thema.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von rund 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bis hin zu gut 12 201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Die Bürgermeisterkandidaten stellten sich beim Forum zur Kommunalwahl nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Diese konnten ihre Fragen vorab mailen.

