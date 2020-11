Garbsen

Die Grünen in Garbsen wollen einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters aufstellen. Das hat der Vorsitzende des Ortsverband, Roland Godbersen, am Montag mitgeteilt. Die CDU hatte am Freitag, 30. Oktober, bekanntgegeben, dass sie die amtierende Sozialdezernentin Monika Probst (parteilos) ins Rennen um den Posten des Verwaltungschefs schicken will. Diesem Vorschlag müssen die Mitglieder allerdings noch zustimmen.

„Politisches Handeln mitbestimmen“

Die Personalie sei für die Grünen nicht überraschend gekommen, so Godbersen. „Dem Werben um die Unterstützung der CDU-Kandidatin wird der Ortsverband allerdings nicht erliegen.“ Die Grünen würden zu gegebener Zeit einen Kandidaten oder eine Kandidatin ihrer Wahl vorstellen. „Bei der kommenden Kommunalwahl ist das Ziel für uns, das politische Handeln in Garbsen künftig entscheidend mitbestimmen zu können“, sagt der Vorsitzende. „Dafür werden wird bei der Wahl des Bürgermeisters sowie bei den Wahlen zu Orts- und Stadträten kräftig werben.“

Garbsens aktueller Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) tritt nach einer Amtszeit nicht mehr zu Wiederwahl an. Das hatte er Ende August mitgeteilt. Die Amtszeit des 64-Jährigen endet voraussichtlich im Oktober 2021. Dann wählen die Garbsener einen neuen Bürgermeister – oder eben eine Bürgermeisterin.

