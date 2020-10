Horst

Keine Auftritte, keine Zuschauer, keine Einnahmen: Wie viele andere Kultureinrichtungen in Garbsen ist auch der Horster Harlekin von der Corona-Krise arg getroffen worden. Acht für diese Spielzeit geplanten Auftritte von Künstlern sind auf 2021 verschoben, für zwei gibt es noch keine Ersatztermine. Daher hat sich die Bürgerstiftung Garbsen entschlossen, dem Trägerverein 500 Euro zu spenden. Leiterin Jördis Coldewey sowie Käthe und Manfred Palte nahmen das Geld entgegen.

Fixkosten laufen im Harlekin weiter

„Es muss alles dafür getan werden, damit unsere Kleinkunstbühne über die Runden kommt. Schließlich laufen die Kosten für die Unterhaltung des 1910 erstellten Gebäudes, Versicherungen und Steuern weiter“, sagte Daniela Grundwald-Galler, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung. Stiftungsratsvorsitzender Wolfgang Galler überbrachte nachträglich Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen des Horster Harlekins im vorigen Jahr. „Wir möchten außerdem dazu beitragen, dass den Garbsener Bürgern diese Kleinkunstbühne mindestens auch die nächsten 25 Jahre erhalten bleibt“, sagte Galler. In die Spende ist auch der Erlös aus den Pfandbonkästen bei Combi in Horst eingeflossen. Die Bürgerstiftung bittet auch weiterhin um rege Beteiligung an der Aktion.

Anzeige

Das kleine Theater sei ein Kleinod und für das Kulturleben in Garbsen unverzichtbar, waren sich die Vertreter der Bürgerstiftung einig. „Wir planen bereits für 2022“, sagte Coldewey. Mit Glück hätte sie nach der Lockerung 24 Plätze anbieten können. Doch Abstände wären in dem kleinen Theater nicht einzuhalten gewesen. Bereits bezahlte Tickets für die verschobenen Auftritte behalten ihre Gültigkeit. Reservierungen sind nur unter Telefon (05131) 455935 sowie die Website www.horsterharlekin.de und per Mail an info@horsterharlekin.de möglich.

Von Anke Lütjens