Berenbostel/Altgarbsen/Horst

Einer schönen Tradition folgend hat die Bürgerstiftung Garbsen auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit zwei Kindertagesstätten und die Krippe Die Waldlinge in Horst beschenkt. Jede Einrichtung erhielt einen Tannenbaum sowie eine Spende von je 200 Euro. „Den Baum werden wir noch mit einer Lichterkette und Basteleien schmücken“, sagte Kerstin Klingemann, stellvertretende Leitung der Kita Stephanus in Berenbostel.

Kitas kaufen Dreirad und Werkzeugkästen

Diese war die erste Station von Daniela Grundwald-Galler, Wolfgang Galler und Christian Voigtmann von der Bürgerstiftung. Die 75 Kinder der Kita können sich demnächst über ein neues Dreirad freuen, das von dem Geld angeschafft werden soll. Die Kita des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt in Altgarbsen war die zweite Station der drei sinnbildlichen Weihnachtsmänner. „Wir möchten uns von der Spende neue, kindgerechte Werkzeugkästen kaufen“, sagte Leiterin Alena Thomas.

Lotta (vorne, von links), Konstantin, Niklas und Maya von der Kita Stephanus staunen über den Weihnachtsbaum, den Daniela Grundwald-Galler und Christian Voigtmann von der Bürgerstiftung Garbsen vorbeigebracht haben. Quelle: Anke Lütjens

Die Kinder der Krippe Die Waldlinge in Horst sind viel an der frischen Luft. Daher soll das marode Hochbeet durch ein neues ersetzt werden, damit die Kinder den Pflanzen beim Wachsen zusehen können.

Von Anke Lütjens