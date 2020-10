Bürgerstiftung spendet der IGS Garbsen Geld für Taschenrechner

Garbsen-Mitte

Die Bürgerstiftung spendet der IGS Garbsen 500 Euro. Kurt Baumert und Wolfgang Galler übergaben das Geld am Freitag an Susanne Lücking vom Förderkreis der Schule. Der verdoppelte die Summe mit einer weiteren Spende. Die wäre in „normalen Zeiten“ als Zuschuss für Fahrten investiert worden, sagte Schulleiter Andreas Hadaschik. Die sind aufgrund der Corona-Pandemie allerdings abgesagt worden. Eine sinnvolle Verwendung für die Spenden hat er natürlich trotzdem gefunden. „Davon schaffen wir Taschenrechner für Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs an“, sagte der Schulleiter.

Von Gerko Naumann