Berenbostel

Die Corona-Bestimmungen haben auch in Wirtschaft und Handel ihre Spuren hinterlassen – nicht wenige Betriebe sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Gerade im Einzelhandel machen sich die monatelangen Schließungen bemerkbar. Das Büroeinrichtungshaus Dyck und Stratemann hat aus der Not eine Tugend gemacht und sein Sortiment vermehrt für Privatkunden geöffnet. Dabei spielte dem Unternehmen in die Karten, dass sich immer mehr Menschen ihr Homeoffice einrichten.

Zurückhaltende Großkunden

„Im zweiten Lockdown haben wir das ganze Ausmaß der Pandemie erkannt“, sagt Nils Stratemann, Inhaber und Geschäftsführer von Dyck und Stratemann. „Unsere Großkunden waren eher zurückhaltend, und wir haben das durchaus an unseren Umsätzen gemerkt.“

Die Wende brachte das Homeoffice – vor allem im zweiten Lockdown, wie Martin Hendricks, Mitglied der Geschäftsführung, berichtet. Entweder hätten Firmen für ihr Personal größere Posten vor allem von Arbeitstischen und Stühlen gekauft und diese nach Bedarf verteilt. Oder aber die Angestellten besorgten sich die Einrichtungsgegenstände selbst, verhandelten mit dem Arbeitgeber über einen Zuschuss oder nahmen eine zugesagte Unterstützung in Anspruch. Auch Privatkunden fragten vermehrt nach Büromobiliar.

Darf's ein bisschen weniger sein?: Das Büroeinrichtungshaus Dyck und Stratemann hat auf das Homeoffice zugeschnittenes Mobiliar entwickelt. Quelle: Gert Deppe

Passende Möbel für zu Hause

Gemeinsam mit Jenny Reiss vom Vertrieb hat Stratemann auf die Veränderungen reagiert und ein Konzept inklusive passender Produkte entwickelt. „Der Tisch ist niedriger und kleiner, allerdings höhenverstellbar“, sagt Reiss. Wer wolle, könne auch einen passenden Stuhl kaufen. „Wir bekommen viele Nachfragen per Telefon und E-Mail.“ Der Kauf selbst erfolgt kontaktlos. Kunden und Kundinnen verabreden einen Termin und holen die Möbel ab.

Extra Lager eingerichtet

Für den Abholservice hat sich das Berenbosteler Büroeinrichtungshaus sogar einen eigenen Lagerbestand und einen Auslieferungsraum zugelegt. „Nach einer Versuchsphase im November wird unser Angebot inzwischen gut angenommen“, sagt Nils Stratemann. 35 bis 40 Pakete aus Tisch und Stuhl würden durchschnittlich pro Monat verkauft, Tendenz steigend. „Wir werden dadurch nicht reich, können aber auch bei uns spürbare Einbußen etwas kompensieren“, sagt er. Irgendwann sei Corona vorüber, und die Menschen würden sich an diese guten Erfahrungen erinnern.

Von Gert Deppe