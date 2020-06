Neustadt/Garbsen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Neustadt und Garbsen ist eine Autofahrerin am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Die Frau war zuvor aus ihrem Wagen geflüchtet, der wahrscheinlich während der Fahrt Feuer gefangen hatte. Auf der Gegenfahrbahn wurde sie dann von einem anderen Fahrzeug erfasst. Ein Rettungshubschrauber ist auf der B 6 gelandet, um sie in ein Krankenhaus zu bringen.

Auto gerät vermutlich während der Fahrt in Brand

Laut Polizei war die Autofahrerin gegen 9 Uhr von Dammkrug in Richtung Frielingen unterwegs. Warum ihr Wagen in Brand geriet, ist bisher noch ungeklärt. Als sie sich ins Freie gerettet hatte, wurde sie demnach auf der Fahrspur in Richtung Norden von einem anderen Auto angefahren. Zurzeit sind die Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zum Gesundheitszustand der Schwerverletzten sowie zu weiteren Hintergründen will sich die Polizei am Nachmittag näher äußern.

Von Ingo Rodriguez