Jetzt haben auch die Grünen in der Region Hannover ihre Wahlkreiskandidaten in der Region Hannover für die Bundestagswahl komplett nominiert. Für den Wahlkreis 47, Hannover Land II, wählten die Grünen Simone Meyer. Die 39 Jahre alte Architektion aus Springe setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Jörg Lohmann durch. Zum Wahlkreis Hannover Land II gehören die Städte Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Beide Kandidaten arbeiten in der Verwaltung

Im Wahlkreis 43, Hannover Land I, tritt Jens Palandt an. Der 54-Jährige ist Landschaftsarchitekt, er arbeitet wie Meyer in der Verwaltung. Der Wahlkreis Hannover Land I umfasst Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf. Die Wahlversammlungen der Grünen fanden digital statt, beide Kandidaten müssen deshalb noch per Briefwahl bestätigt werden.

Bereits im vergangenen September hatten die Grünen Swantje Michaelsen und den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler für die beiden Bundestagswahlkreise in der Landeshauptstadt nominiert.

Von Mathias Klein