Garbsen

Bilderbuchgeschichte, Kinderkrimi, angesagte Jugendliteratur: Der Förderkreis Leselust sucht jetzt Lesepaten für den bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 19. November. In den vergangenen Jahren hatten sich in Garbsen besonders viele Paten beteiligt, in der Regel etwa 70. Im Vorjahr hatte Schauspieler Rainer Rudloff Video-Vorlesungen aufgezeichnet und ausgespielt. Der Tag basiert auf einer Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“ und der „Stiftung Lesen“.

Lesen Sie mehr: Förderkreis Leselust organisiert Vorlesetag per Video

Schulen stehen Schlange

Fast alle Grundschulen und die fünften Klassen der weiterführenden Schulen haben um Paten gebeten. Der Aufwand ist überschaubar: 45 Minuten in der Klasse, davon rund eine halbe Stunde mit einem guten Buch, und den Rest mit Fragen zur Person und zum Gespräch. Seinen Text darf jeder selbst aussuchen, wenn das Alter der Zuhörer feststeht. Literatur wird aber auch von der Stadtbibliothek als Kopie gestellt. Wer bei seinem Publikum gut ankommen will, spendiert ein Original für den Klassenbestand zum Nach- und Weiterlesen. Kaum ein Vorleser wird am Ende ohne eine kleine Aufmerksamkeit aus der Klasse entlassen.

Berücksichtigung von Wünschen

Nach der überwältigenden Resonanz der vergangenen 16 Jahre will der Förderkreis Leselust 2021 daran anschließen. „Darum freuen wir uns, wenn Paten in diesem Jahr wieder mitmachen und ihre Lesezeit zur Verfügung stellen“, schreibt die langjährige Organisatorin Helga Kiefeld. Sie teilt die Paten auf alle Grundschulen und die fünften Klassen der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet auf. Wünsche nach einer bestimmten Schule dürfen bei der Anmeldung aber mitgeteilt werden. Die Aktion ist in der Regel in der zweiten, dritten oder vierten Schulstunde, also zwischen 8.40 und 11.45 Uhr.

Schüler sind getestet, Vorleser sind geimpft oder genesen

Besondere Corona-Regel: Alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen sind am 19. November getestet. Für die Lesepaten gilt die 2-G-Regel, damit der maximale Schutz aller Beteiligten gewährleistet ist. Helga Kiefeld bittet um Anmeldungen bis Mittwoch, 13. Oktober, unter Telefon (05137) 8747400 oder per E-Mail an h.kiefeld@t-online.de.

Von Markus Holz