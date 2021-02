Berenbostel

Wenige Tage nach der offenbar endgültigen Schließung der Burger-King-Filiale an der B6 in Garbsen erinnert kaum noch etwas an das Fast-Food-Restaurant. Bis auf den Aufdruck auf einem Mülleimer und einem herumfliegenden Pappbecher sind fast alle Schilder mit dem Logo bereits entfernt worden. An einem durchnässten Blatt Papier an der ehemaligen Eingangstür steht lediglich lapidar: „Dieses Restaurant ist geschlossen“.

"Das Restaurant ist geschlossen": Diesen Zettel finden Kunden an der Eingangstür. Quelle: Gert Deppe

Dieses ziemlich trostlose Ende passt zu dem, was Franchisenehmer Mehmet Firat vom Unternehmen Schloss Burger jahrelang erlebt hat. Er betreibt rund 100 Restaurants in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, kaum eines hat ihn in der jüngeren Vergangenheit wohl so viele Nerven gekostet wie das in Garbsen. „Wir haben jahrelang um den Standort gekämpft. Jetzt gibt es keine Zukunft mehr“, sagt Firat enttäuscht.

Lizenz wird immer nur kurzfristig verlängert

Im Oktober 2018 hatte Schloss Burger den Mietvertrag für das Burger-King-Restaurant an der Philipp-Reis-Straße übernommen. Innerhalb weniger Tage renovierte er die Filiale notdürftig. Von Anfang an gab es allerdings ein entscheidendes Problem: Die Verantwortlichen der Fast-Food-Kette verlängerten die Lizenz zum Betreiben des Restaurants immer nur kurzfristig. „Mal waren es sechs Monate, mal nur noch drei. Am Ende wurde die Lizenz sogar nur noch von Monat zu Monat verlängert“, so Firat. Zuletzt habe es gar keine Kommunikation mit dem Unternehmen mehr über die Zukunft des Standortes in Berenbostel gegeben.

Dieses Hin und Her führte zu ständiger Unsicherheit, über die auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend klagten. 13 Frauen und Männer werden nun ihren Job verlieren, sagt Firat. Er habe ihnen einen Wechsel in andere Filialen angeboten, die Schloss Burger betreibt. „Die meisten haben aber abgelehnt, weil ihnen der Weg zur Arbeit dann zu weit geworden wäre“, sagt der Franchisenehmer. Einige hätten aber ohnehin schon von sich aus gekündigt, weil ihnen die mangelnde Perspektive auf die Nerven ging.

„Wir hätten komplett renoviert“

Schloss Burger hätte die Filiale in der günstigen Lage direkt an der B6 in Berenbostel gern behalten, sagt Firat. Und es wäre sogar ordentlich investiert worden. „Wenn wir eine langfristige Lizenz bekommen hätten, zum Beispiel über 20 Jahre, hätten wir das Gebäude komplett renoviert“, so Firat.

Das Schild mit dem Logo ist abgebaut worden. Quelle: Gert Deppe

Das hatte auch Filialleiter Kushtrim Ademi immer wieder angekündigt. Nach eigenen Angaben wollte er 500.000 Euro in das Gebäude an der B6 stecken. Der Umsatz der Filiale in Berenbostel habe stets gestimmt. Das habe sich auch nicht geändert, nachdem im Planetencenter im Stadtteil Auf der Host die zweite Burger-King-Filiale in Garbsen eröffnet hat.

Burger King selbst bestreitet hingegen, dass die Filiale an der B6 dauerhaft geschlossen wird. Von dem Unternehmen hieß es am Dienstagabend, die Gespräche mit dem Franchisenehmer liefen weiter. Derzeit sei das Restaurant lediglich wegen der Corona-Maßnahmen vorübergehend geschlossen. Wann an dem Standort wieder geöffnet werde, sei unklar. Langfristig soll er erhalten bleiben.

